Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к применению санкций

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«Пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России по поводу того, что Белоруссия будет настойчиво идти к нормализации отношений с ЕС и США» – так заявил Лукашенко 15 января 2015 г. в программной речи, с которой он выступил на утверждении парламентом Республики Беларусь новым премьер-министром Андрея Кобякова, ранее занимавшего пост руководителя президентской администрации, а до этого – посла Белоруссии в России.

7. «Есть отдельные умники, которые заявляют, что Белоруссия – это, как они говорят, часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Белоруссия – суверенное и независимое государство» – это высказывание Лукашенко прозвучало на пресс-конференции в Минске 29 января 2015 г.

«Если соглашения не будут соблюдаться, то Белоруссия не исключает своего выхода из ЕАЭС», – президент Белоруссии отреагировал таким образом на ограничения, введенные Россией на импорт белорусских товаров (когда белорусы, воспользовавшись запретом на поставки продуктов питания из ЕС, реэкспортировали европейские, в частности польские и балтийские, товары под белорусской маркировкой).

«С Саакашвили мы познакомились, когда он был президентом. Я всегда хорошо о нем говорил, благодарил его – никто за нас так не воевал на Западе, как Саакашвили. В Америке – он с ними на «ты» был – вице-президенту, президенту он об этом говорил: «Неправильно вы ведете себя по отношению к Белоруссии, никаких не

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