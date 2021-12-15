МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Такое решение было принято в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.

По словам Бербок, "убийство по государственному заказу, как его определил суд", представляет собой "серьезное нарушение германского права и суверенитета ФРГ", пишет "Интерфакс".

Суд в Берлине 15 декабря приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили.

Российская сторона назвала политическим вердикт по этому делу. Нечаев отметил, что решение суда - "очевидный недружественный акт", который серьезно отягчит "и без того непростые российско-германские отношения", и пообещал, что этот шаг "не будет оставлен без реакции".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.12.2021, 23:33
    Гость: Суверенный демократ

    Предлахаю в качестве симметричного ответа, закрыть завод по производству мерседесов в Подмосковье! Пусть немчура страдает!

  3. 15.12.2021, 23:11
    Гость: просто

    такой теперь уровень спецслужб в России- косорукий, на лисапеде, с поддельными документами и шумом на весь мир. Небось до акции тоже где-нибудь клубом заведовал.

  5. 15.12.2021, 20:57
    Гость: AlexIzm

    Опять, в ответ на недружественные шаги западных партнеров, "реакцию" получит наш народ.

Все комментарии (6)
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