МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

20:28 15.12.2021

МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Такое решение было принято в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.

По словам Бербок, "убийство по государственному заказу, как его определил суд", представляет собой "серьезное нарушение германского права и суверенитета ФРГ", пишет "Интерфакс".

Суд в Берлине 15 декабря приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили.

Российская сторона назвала политическим вердикт по этому делу. Нечаев отметил, что решение суда - "очевидный недружественный акт", который серьезно отягчит "и без того непростые российско-германские отношения", и пообещал, что этот шаг "не будет оставлен без реакции".