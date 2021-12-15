МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Такое решение было принято в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.
По словам Бербок, "убийство по государственному заказу, как его определил суд", представляет собой "серьезное нарушение германского права и суверенитета ФРГ", пишет "Интерфакс".
Суд в Берлине 15 декабря приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили.
Российская сторона назвала политическим вердикт по этому делу. Нечаев отметил, что решение суда - "очевидный недружественный акт", который серьезно отягчит "и без того непростые российско-германские отношения", и пообещал, что этот шаг "не будет оставлен без реакции".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё не хватало как в Англии. Кота пристрелил, а того ранил.
Предлахаю в качестве симметричного ответа, закрыть завод по производству мерседесов в Подмосковье! Пусть немчура страдает!
такой теперь уровень спецслужб в России- косорукий, на лисапеде, с поддельными документами и шумом на весь мир. Небось до акции тоже где-нибудь клубом заведовал.
снова гнать фрицев из Москвы.
Опять, в ответ на недружественные шаги западных партнеров, "реакцию" получит наш народ.