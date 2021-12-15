Суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство
56-летний россиянин был приговорен к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.
Суд в Берлине согласился с требованиями прокуратуры, которая утверждала, что речь идет не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле», сообщает РБК со ссылкой на Berliner Morgenpost.
По мнению обвинения, убийство Хангошвили (этнический чеченец, бывший командир взвода Чеченской Республики Ичкерия во времена Второй чеченской войны и грузинский военный офицер во времена российско-грузинской войны 2008 года, участвовал в нападениях на российских солдат) было политически мотивированным.
При этом защита утверждала, что все обвинение строится на «сомнительных доказательствах», а связь возможного убийцы с российскими спецслужбами не доказана.
Издание Spiegel в 2019 году высказывало версию, что задержанный Вадим Красиков въехал в Германию по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова, а ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел». При этом в 2013 году Красиков был объявлен в России в розыск, так как проходил подозреваемым по делу об убийстве. По информации «Новой газеты», в 2015 году розыск Красикова был прекращен.
Напомним, Хангошвили был убит в Берлине в конце лета 2019 года. По версии следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а подозреваемый был задержан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В смысле? Почему Ваши мысли звучат несправедливо? Я правильно понял?
Думаю, что если бы этого бандита застрелил немец, то ему бы дали 3 года или того меньше. Если бы его застрелил спецназовец в России, получил бы лет 7. Почему такая несправедливость?
Вот именно. Европа привечает у себя всякую шваль, которую в России обвиняют в совершении тяжких преступлений. Более того, дают этой швали виды на жительство, гражданство, политическое убежище. А когда они совершают на территории самой Европы аналогичные преступления, начинают поминать нашу страну к месту и без. Себя надо винить, а не на нас все валить.
то есть германия привечает у себя всякую уголовную бандитскую шваль и при этом белая и пушиста.
Такое было возможно только при товарище Сталине, настоящем Вожде! А нынешняя слабая власть ни на что не способна.