Суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство

56-летний россиянин был приговорен к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.

Суд в Берлине согласился с требованиями прокуратуры, которая утверждала, что речь идет не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле», сообщает РБК со ссылкой на Berliner Morgenpost.

По мнению обвинения, убийство Хангошвили (этнический чеченец, бывший командир взвода Чеченской Республики Ичкерия во времена Второй чеченской войны и грузинский военный офицер во времена российско-грузинской войны 2008 года, участвовал в нападениях на российских солдат) было политически мотивированным.

При этом защита утверждала, что все обвинение строится на «сомнительных доказательствах», а связь возможного убийцы с российскими спецслужбами не доказана.

Издание Spiegel в 2019 году высказывало версию, что задержанный Вадим Красиков въехал в Германию по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова, а ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел». При этом в 2013 году Красиков был объявлен в России в розыск, так как проходил подозреваемым по делу об убийстве. По информации «Новой газеты», в 2015 году розыск Красикова был прекращен.

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине в конце лета 2019 года. По версии следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а подозреваемый был задержан.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.12.2021, 20:35
    Гость: Свой

    Думаю, что если бы этого бандита застрелил немец, то ему бы дали 3 года или того меньше. Если бы его застрелил спецназовец в России, получил бы лет 7. Почему такая несправедливость?

  3. 15.12.2021, 20:11
    Гость: stalker

    Вот именно. Европа привечает у себя всякую шваль, которую в России обвиняют в совершении тяжких преступлений. Более того, дают этой швали виды на жительство, гражданство, политическое убежище. А когда они совершают на территории самой Европы аналогичные преступления, начинают поминать нашу страну к месту и без. Себя надо винить, а не на нас все валить.

  4. 15.12.2021, 19:03
    Гость: личный опыт

    то есть германия привечает у себя всякую уголовную бандитскую шваль и при этом белая и пушиста.

  5. 15.12.2021, 18:34
    Гость: Брехня

    Такое было возможно только при товарище Сталине, настоящем Вожде! А нынешняя слабая власть ни на что не способна.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. 1985 год
Распад СССР: почему Перестройка была обречена на провал?
Медицинский центр в Коммунарке
Александр Дугин о коронавирусе: личное
Владимир Путин
Путин рассказал о работе таксистом в 1990-е годы
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин назвал сферу, в которой Россия обогнала США и мир
Избранное
3000 зданий для Вооруженных сил России сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
«Зачем России становиться комфортной для мигрантов»
Как использовать специи? 5 необходимых специй
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
«Детишки», готовые распахнуть ворота лагерей смерти?
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
«Макрон нуждается в лечении психики»: Эрдоган встал на защиту ислама от «просвещенной» Европы
«Ешьте богатых!». Почему идеи Карла Маркса становятся все более популярны на Западе
Как избавиться от боли в горле?
Рознь, рабство, нищета: что могут принести Молдове выборы президента?