Суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство

15:29 15.12.2021

56-летний россиянин был приговорен к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.

Суд в Берлине согласился с требованиями прокуратуры, которая утверждала, что речь идет не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле», сообщает РБК со ссылкой на Berliner Morgenpost.

По мнению обвинения, убийство Хангошвили (этнический чеченец, бывший командир взвода Чеченской Республики Ичкерия во времена Второй чеченской войны и грузинский военный офицер во времена российско-грузинской войны 2008 года, участвовал в нападениях на российских солдат) было политически мотивированным.

При этом защита утверждала, что все обвинение строится на «сомнительных доказательствах», а связь возможного убийцы с российскими спецслужбами не доказана.

Издание Spiegel в 2019 году высказывало версию, что задержанный Вадим Красиков въехал в Германию по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова, а ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел». При этом в 2013 году Красиков был объявлен в России в розыск, так как проходил подозреваемым по делу об убийстве. По информации «Новой газеты», в 2015 году розыск Красикова был прекращен.

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине в конце лета 2019 года. По версии следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а подозреваемый был задержан.