NYT: США преуменьшали число жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане

Американское военное руководство не предавало огласке данные о большом числе жертв среди мирного населения, в том числе детей, при нанесении авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане в последние несколько лет. Эту информацию обнародовала газета The New York Times, в распоряжение которой попали свыше 1,3 тыс. внутренних документов американского Минобороны, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, руководство Пентагона не проводило полноценных расследований подобных инцидентов и не принимало мер для их предотвращения в будущем.

По официальной статистике Пентагона, при нанесении ударов по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке в период с 2014 года погибли 1 417 мирных жителей, еще 188 гражданских погибли в результате американских авиаударов в Афганистане в период с 2018 года. Однако проанализированные журналистами издания материалы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены. При этом достоверно их точное число установить сейчас не представляется возможным, признает газета.

По мнению The New York Times, к жертвам среди гражданского населения зачастую вело то, что военные при подготовке к нанесению удара неверно оценивали ситуацию на земле, принимая мирных жителей за террористов,. Во многих случаях американские военнослужащие не учитывали, что гражданские могут находиться в зданиях, занимаемых, по их оценкам, боевиками.

Кроме того, в ряде случаев при анализе кадров аэросъемки перед нанесением удара служащие американских ВС не сообщали руководству о том, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети. Вместе с тем, исходя из полученных The New York Times данных, нередко качество и число кадров аэросъемки при подготовке удара не позволяло в полной мере установить, находятся ли в районе удара представители мирного населения.

Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Билл Урбан в ответ на запрос The New York Times заявил, что "даже при наличии лучших в мире технологий случаются ошибки, вызванные неполной информацией или ее неверной интерпретацией". "Мы расследуем каждый заслуживающий доверия случай и сожалеем о каждой потерянной невинной жизни", - заявил Урбан.

При этом он подчеркнул, что "повлекшая жертвы среди мирного населения ошибка в нанесении удара, допущенная при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач, не является поводом для дисциплинарных взысканий".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.12.2021, 14:50
    Гость: Ну-ну

    Я ведь тоже о случайных и подневольных - и проверенных исключительно по ошибке. У посторонних то тоже иногда бороды бывают, верно? Да и чадру издалека можно за бороду принять.

  2. 19.12.2021, 13:20
    Гость: Время Ч.

    ВКС это не пиндосы постоянно якобы ошибающиеся, все проверяется и кроме бородачей там никто не гибнет, ну может какие случайные или подневольные. Ты еще расскажи какие хорошие Белые каски.

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