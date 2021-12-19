Украина хочет получить наступательное оружие для защиты от России

Украина рассчитывает получить не только оборонительное, но и наступательное оружие от своих западных партнеров, которое необходимо стране на случай нападения России. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Если правительство Дании, понимая это, будет занимать жесткую позицию и вести коммуникацию с партнерами, в том числе из стран Альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружениям, технологиями для Украины это остановит агрессора и оно не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитный характер, но и наступательный»,— приводит его слова «Коммерсант».

Киеву, по его словам, «нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, флот». «Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет»,— добавил министр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 19.12.2021, 13:34
    Гость: Киевский

    Вы главное Захара Прилепина на фронт не выпускайте,это будет нарушение всех правил войны. Он один цклой дивизии стоит,руками танки ломает.

  5. 19.12.2021, 13:28
    Гость: Белое солнце пустыни

    ― Все поешь? Я от Абдуллы. У нас нет гранат, а у тебя, мы знаем, запас.

Все комментарии (10)
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