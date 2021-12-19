Украина хочет получить наступательное оружие для защиты от России

11:09 19.12.2021

Украина рассчитывает получить не только оборонительное, но и наступательное оружие от своих западных партнеров, которое необходимо стране на случай нападения России. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Если правительство Дании, понимая это, будет занимать жесткую позицию и вести коммуникацию с партнерами, в том числе из стран Альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружениям, технологиями для Украины это остановит агрессора и оно не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитный характер, но и наступательный»,— приводит его слова «Коммерсант».

Киеву, по его словам, «нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, флот». «Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет»,— добавил министр.