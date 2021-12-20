Глава ВОЗ допустил завершение пандемии в 2022 году
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
«2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии», - сказал.
При этом Гебрейесус отметил, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем «дельта», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Также Гебрейесус призвал Китай поделиться всеми имеющимися данными о том, как возник коронавирус.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в греции Социалисты уже штрафуют пенсов за отказ от биоэксперимента - 100 евро Ежемесячно из пнесии конфискуется.
если вы зависите от Государства - вы себе не принадлежите, вы собственность Кагала.
В Эфиопии, где на него заведено дело за экстремизм и терроризм, он причастен к организации, проводившей теракты. Но масштаб Эфиопии для него показался маловат, или его запятнанность устроила тех, кто его спустил в ВОЗ, чтобы он занялся инфо-биотеррором в масштабе планеты Земля!
Между тем, Трибунал Нюрнберг 2.0 уже идёт, в числе ответчиков есть и ВОЗ, и ВЭФ! До Гебрейсуса "допустили" окончание фейкодемии (каковой её назвали в ВОЗ через аббревиатуру PHEIC, читается как FAKE, фейк) в 2022 году Килл-Билл Гейтс и банк JP Morgan. В Индии на Гейтса подан иск в Верховный суд, он назван преступником и массовым убийцей, из-за "вакцин" которого погибли молодые здоровые люди, к этому же делу добавлены пострадавшие из-за гейтсовских "вакцин" от полиомиелита и вируса папилломы человека (десятки тысяч детей стали инвалидами и были искалечены на всю жизнь, это у него называлось "хорошо поработать с вакцинами", уморив таким образом изрядную долю человечества! Стали достоянием гласности (кто помнит ещё такое слово?) его договорённости с главой фирмы Pfizer, ещё в 2000-х годах о разработке препарата, который убивал бы, но не сразу, а в течение нескольких лет, и чтобы эти смерти выглядели естественно. Такой препарат испытали на людях, добровольцах, им заплатили за участие в эксперименте, причём добровольцы были от 70-то лет, всего 252 человека. Все эти люди умерли в течение 1-2 лет. Но одна женщина выжила, благодаря пересадкам органов, которые выходили из строя. И дала показания.
Пусть нацисты сами пользуются своим нацкалендарем и прививаются до полного уничтожения своей иммунной системы!
Работающих пенсионеров они ещё могут шантажировать тем, что их лишат этой работы. Критично это только для тех, кто любит свою работу, т.е. на работе, кроме зарплаты они получают ещё и положительные эмоции!
Люди старше 60-ти - как мы понимаем - особенно те, кого медицина разодолжила той самой хроникой, потому что их травили антибиотиками и прочими препаратами, состряпанными из нефтянки Рокфеллерами, теперь подлежат насильственному уничтожению через генную модификацию? И что, кто-то думает, что их хотелки кто-то будет исполнять?
Юристы уже разъяснили, что эти пассы с обязаловкой никого ни к чему НЕ ОБЯЗЫВАЮТ! Тащить и колоть насильно НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА! Максимум, пытаться проводить беседы, и то, только с теми, кто ходит в поликлиники и "верит в медицину". Так что пусть поклоняются своему нацкалендарю и готовятся к Нюрнбергу 2.0! Им ещё предстоит ответить за ВСЕ, что натворили к этой дате! Как говорят следователи, лучше бы не набирали себе лишних статей, у них и без этих новых потенциальных жертв достаточно невинно убиенных и искалеченных, пусть лгут и изворачиваются, воздаяние все равно наступит!
ну им виднее. они ее начали им и заканчивать. видно у гейтса деньги кончаются. ну а попытаться свалить ни Китай - это же другое.
Поджог рейхстага, 9-11, Ковид - 19...
Прелестно, прелестно
Что дальше?
Марсиане?)))