Глава ВОЗ допустил завершение пандемии в 2022 году

В Эфиопии, где на него заведено дело за экстремизм и терроризм, он причастен к организации, проводившей теракты. Но масштаб Эфиопии для него показался маловат, или его запятнанность устроила тех, кто его спустил в ВОЗ, чтобы он занялся инфо-биотеррором в масштабе планеты Земля!

Между тем, Трибунал Нюрнберг 2.0 уже идёт, в числе ответчиков есть и ВОЗ, и ВЭФ! До Гебрейсуса "допустили" окончание фейкодемии (каковой её назвали в ВОЗ через аббревиатуру PHEIC, читается как FAKE, фейк) в 2022 году Килл-Билл Гейтс и банк JP Morgan. В Индии на Гейтса подан иск в Верховный суд, он назван преступником и массовым убийцей, из-за "вакцин" которого погибли молодые здоровые люди, к этому же делу добавлены пострадавшие из-за гейтсовских "вакцин" от полиомиелита и вируса папилломы человека (десятки тысяч детей стали инвалидами и были искалечены на всю жизнь, это у него называлось "хорошо поработать с вакцинами", уморив таким образом изрядную долю человечества! Стали достоянием гласности (кто помнит ещё такое слово?) его договорённости с главой фирмы Pfizer, ещё в 2000-х годах о разработке препарата, который убивал бы, но не сразу, а в течение нескольких лет, и чтобы эти смерти выглядели естественно. Такой препарат испытали на людях, добровольцах, им заплатили за участие в эксперименте, причём добровольцы были от 70-то лет, всего 252 человека. Все эти люди умерли в течение 1-2 лет. Но одна женщина выжила, благодаря пересадкам органов, которые выходили из строя. И дала показания.