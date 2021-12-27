В Белоруссии опубликовали проект изменений в конституцию

16:24 27.12.2021

На сайте белорусского Национального правового интернет-портала был опубликован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.

Проект, в частности, запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями, исключает возможность военной агрессии с территории республики в отношении других государств, а также предусматривает, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков.

Согласно проекту новой конституции, высшим представительным органом в Белоруссии станет Всебелорусское собрание, которое сможет сместить президента в случае нарушения им конституции или совершения госизмены.

Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан республики, обладающих избирательным правом.