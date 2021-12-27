В Белоруссии опубликовали проект изменений в конституцию

На сайте белорусского Национального правового интернет-портала был опубликован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.

Проект, в частности, запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями, исключает возможность военной агрессии с территории республики в отношении других государств, а также предусматривает, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков.

Согласно проекту новой конституции, высшим представительным органом в Белоруссии станет Всебелорусское собрание, которое сможет сместить президента в случае нарушения им конституции или совершения госизмены.

Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан республики, обладающих избирательным правом. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2021, 22:38
    Гость: а вот шкварку и чарку бог подаст

    Заберай! Мешок картошки сверху.
    но про лукашенковские долги даже и не мечтай.Взял нового сталина -пусть строит гулаги для тебя.
    Будет и тебе,будет и ему.

  4. 27.12.2021, 19:57
    Гость: Радуюсь за Беларусь

    Президенту (в проекте) гарантируют пожизненную безопасность. Президент Тихановская, Вам народ будет гарантировать безопасность. А в дополнении к Конституции (Уголовном Кодексе) как планируют наказывать незаконных захватчиков власти (Лукашенко)? Помните его слова:- "Беларусь я вам не отдам", а это и есть признание победы Тихановской на выборах.

  5. 27.12.2021, 18:06
    Гость: Батька- Новый Сталин!

    Вот пример настоящей народной демократии! Нам бы такого Президента!

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