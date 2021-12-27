В Белоруссии опубликовали проект изменений в конституцию
На сайте белорусского Национального правового интернет-портала был опубликован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.
Проект, в частности, запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями, исключает возможность военной агрессии с территории республики в отношении других государств, а также предусматривает, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков.
Согласно проекту новой конституции, высшим представительным органом в Белоруссии станет Всебелорусское собрание, которое сможет сместить президента в случае нарушения им конституции или совершения госизмены.
Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан республики, обладающих избирательным правом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Заберай! Мешок картошки сверху.
но про лукашенковские долги даже и не мечтай.Взял нового сталина -пусть строит гулаги для тебя.
Будет и тебе,будет и ему.
один обнуляст?
Тихановская - это кукла Сороса. Президент она только в Кащенко в 6 палате...
Президенту (в проекте) гарантируют пожизненную безопасность. Президент Тихановская, Вам народ будет гарантировать безопасность. А в дополнении к Конституции (Уголовном Кодексе) как планируют наказывать незаконных захватчиков власти (Лукашенко)? Помните его слова:- "Беларусь я вам не отдам", а это и есть признание победы Тихановской на выборах.
Вот пример настоящей народной демократии! Нам бы такого Президента!