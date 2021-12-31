Саакашвили в тюрьме впервые признал наличие малолетней дочери

Находящийся в тюрьме в Рустави бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь Элис-Мария Саакашвили.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», - написал он в соцсетях.

При этом Саакашвили не назвал имя матери дочери, но СМИ ранее сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, родила дочь и ее назвали Элис-Мария, отмечает «Интерфакс».

Также ранее сообщалось, что в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 31.12.2021, 16:19
    Гость: Реалло

    В письмах с Зоны "на волю" такого,бывало,насочиняешь - промилуй Бог !
    И,вроде даже и не врешь,просто психология сдвигается по фазе.
    Потом сам себе не веришь.
    Вот и судите,как знаете.

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