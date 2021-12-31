Саакашвили в тюрьме впервые признал наличие малолетней дочери

12:57 31.12.2021

Находящийся в тюрьме в Рустави бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь Элис-Мария Саакашвили.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», - написал он в соцсетях.

При этом Саакашвили не назвал имя матери дочери, но СМИ ранее сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, родила дочь и ее назвали Элис-Мария, отмечает «Интерфакс».

Также ранее сообщалось, что в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.