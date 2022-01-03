Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Президенты обсудили предстоящие переговоры России и США по безопасности, Совет Россия—НАТО и обсуждение по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Байден обещал решительный ответ в случае вторжения России на украинскую территорию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление Белого дома.
Американский президент при этом заявил о приверженности принципу "ничего о тебе без тебя", указала его пресс-служба.
"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений,— написал Зеленский в Twitter.— Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Народ никого не порвет. Он пян, глуп, труслив и неорганизован. Этнические банды придавить не может, не то, что что-то другое.
Не знаю про военторг. В Украине, например, нет патронных заводов, единственный - в Луганске, но патронов полно. И снарядов. Не знаю, делают их или не делают. Танки тоже не сходят один за другим с конвейеров в ХТЗ. И т.д. Второе:ну, Социалистический Вьетнам тоже пользовался товарами многих "военторгов", и чо? Минские соглашения - не дерьмо, но не юридические, а политические договоренности без особых гарантий. По существу при сегодняшнем госстрое и системе межрегиональных отношений в Украине- не реализуемые. Марионетки в ЛДНР? Наверно. А в Киеве? Тоже, просто кукловод много более опытный. Да, а народных, трудящихся масс со своими партиями, организациями нет.Вот и вся "загадка".
Да, они (США) загнивают еще со времен СССР
Есть такое слово.
В нем три буквы только.
А какая сила,
А какая воля!
да это все для отвода глаз. Байден так отвлекает от проблем собственный народ. Дела у них совсем в США плохи.