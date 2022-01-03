Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

10:52 3.01.2022

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Президенты обсудили предстоящие переговоры России и США по безопасности, Совет Россия—НАТО и обсуждение по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Байден обещал решительный ответ в случае вторжения России на украинскую территорию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление Белого дома.

Американский президент при этом заявил о приверженности принципу "ничего о тебе без тебя", указала его пресс-служба.

"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений,— написал Зеленский в Twitter.— Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины".