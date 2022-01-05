Правительство Казахстана ушло в отставку

09:54 5.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, подписав соответствующий указ. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра республики. Остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава, сообщает РБК.

Последующими указами Токаев назначил своего помощника Ерлана Карина госсекретарем Казахстана, освободив от этой должности Крымбека Кушербаева. Председателем Комитета национальной безопасности республики стал Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации президента.

В Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

В ночь на среду Токаев ввел в Алма-Ате, в Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение и комендантский час с 5 по 19 января. В указанных районах будут действовать ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств: въезд транспортных средств в город ограничен в период с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. На улицах проводится проверка документов и личный досмотр граждан. Запрещены организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. Запрещены продажа оружия и боеприпасов, этилового спирта и алкоголя.