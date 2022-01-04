Митинги в Казахстане стали общенациональными, к народу обратился президент

23:01 4.01.2022

Несмотря на уступки казахских властей, которые согласились снизить цены на газ, протесты в Казахстане не прекратились. Бунтуют как регионы, так и города-миллионники: демонстранты заполонили улицы Нур-Султана, Алма-Аты, Жанаозена, Актобе и Актау.

В нескольких городах произошли столкновения протестующих с полицией. Так, в Алма-Ате силовики стянуты к площади Республики, митингующие атакуют правоохранителей, те применяют светошумовые гранаты, пишет РИА Новости. По данным Mash, разгонять демонстрации слезоточивым газом начали и в столице страны, Нур-Султане.

В Алма-Ате в различных районах города проходят задержания. Уже с раннего утра по распоряженю властей в городе был перекрыт интернет. Полиция не пропускает транспорт и пешеходов к площади Республики и площади Астана. В район стянуты дополнительные силы Национальной гвардии, сообщают "Новые известия".

Столкновения с полицией также прошли в Атырау, где протестующим удалось прорвать оцепление на подходах к центральной площади.

В Актау власти города были вынуждены позвать на помощь военных. В аэропорт административного центра Мангистауской области, где проходят массовые протесты, приземлились военно-транспортные самолеты с десантниками на борту.

Следует отметить, что требования митингующих переросли в политические. Тысячи участников протеста в Актау, собравшихся на площади у акимата (городской администрации) начали разворачивать палатки и скандировать "Шал, кет!" (старик, уходи!), имея в виду Нурсултана Назарбаева, правившего Казахстаном с 1990 года, пишет Finanz.ru. В марте 2019-го Назарбаев формально передал власть, сохранив звание Елбасы (лидер нации) и пост председателя Совета Безопасности с гарантиями неприкосновенности для себя и членов своей семьи.

В Алма-Ате протестующие требуют отставки правительства, а оппозиция призвывает силовиков перейти на сторону народа. "Знайте, что Назарбаев улетит к Путину или в Китай на своем самолете, а вы останетесь здесь. И те, кто совершал преступления против народа, понесут наказание", - написал в своем Instagram лидер незарегистрированной партии "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов.

За "газовым" бунтом сограждан внимательно следит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который распорядился "срочно собрать министров и обсудить ситуацию", чтобы немедленно принять меры и навести порядок в стране.

Токаев, в частности, заявил: "Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице".

Протесты из-за цен на газ начались в Мангистауской области Казахстана. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли в два раза — до 120 тенге за литр.