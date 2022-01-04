В Казахстане продолжаются протесты из-за повышения цен на газ

19:03 4.01.2022

Вот уже третий день в ряде городов Казахстана не утихают акции протеста из-за повышения цен на газ. В Актау и Атырау начались столкновения с силовиками, пишет "Независимая газета".

Протест начали автовладельцы в городе Жанаозен Мангистауской области, они потребовали снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). Вахтовики с месторождения Каламкас объявили забастовку и пешком отправились в Актау, чтобы присоединиться к митингующим.

Акции протеста охватили и другие регионы страны. Самые многочисленные митинги, по данным местных блогеров, проходят в Актау — в центре Мангистауской области — там собралось порядка 16 тысяч человек, а также в Жанаозене — около 10 тысяч протестующих. В Нур-Султане митингующие потребовали организовать телемост с протестующими в Актау, чтобы выразить им поддержку.

Полиция задержала несколько человек. В Алма-Ате перекрыли площадь Республики, в центре города не работает интернет.

Накануне собственники АЗС Мангистауской области в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 до 85–90 тенге за литр. Но это не остановило протестующих.

Днем 4 января члены специально созданной правительственной комиссии начали переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау.