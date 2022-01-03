В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне протестов из-за цен на газ

14:14 3.01.2022

В столице Казахстана Алматы перекрыты доступы к площади Республики, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет. Полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан, туда не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов, сообщает "Интерфакс".

Горожане связывают такие меры с протестами в Мангистауской области, где прошли стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги прошли во всем регионе, в том числе в областном центре Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

В понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.