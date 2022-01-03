В Казахстане после акций протеста снизили цены на газ для машин

19:46 3.01.2022

Собственники автозаправочных станций в Мангистауской (бывшей Мангышлакской) области Казахстана после двухдневных стихийных митингов снизили цену на сжиженный газ для автомобилей, сообщает РБК.

С 1 января цены на автомобильный сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр (с 10,2 руб. до 20,5 руб. за литр). Это вызвало недовольство автомобилистов, которые 2 января вышли на стихийные акции протеста во всем регионе, включая административный центр области Актау. Митингующие перекрыли дороги в Актау и Жанаозене.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85–90 тенге за литр.

Решение было принято после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию с учетом экономической целесообразности в правовом поле».