В Казахстане после акций протеста снизили цены на газ для машин

Собственники автозаправочных станций в Мангистауской (бывшей Мангышлакской) области Казахстана после двухдневных стихийных митингов снизили цену на сжиженный газ для автомобилей, сообщает РБК.

С 1 января цены на автомобильный сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр (с 10,2 руб. до 20,5 руб. за литр). Это вызвало недовольство автомобилистов, которые 2 января вышли на стихийные акции протеста во всем регионе, включая административный центр области Актау. Митингующие перекрыли дороги в Актау и Жанаозене.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85–90 тенге за литр.

Решение было принято после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию  с учетом экономической целесообразности в правовом поле».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.01.2022, 23:39
    Гость: Бобер

    Ой митинги, ну ладно, тогда поднимем цены не на 100%, а на 50% и весной еще на 50%. Вообще прикольно, в газодобывающей области ценник почти как в Москве. Странно, что главный "Турсык Балабаев" до сих пор не завел басню, что вокруг Казахстана враги: слева море грязное, снизу пустыня, сверху холод, справа китайский талибан* = и всем надо сплотиться и терпеть.

  4. 03.01.2022, 21:53
    Гость: ha

    Естественно, как может быть не раболепным человек, который ставит запятую вместо тире!

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