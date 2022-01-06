Петр Порошенко вернется на Украину 17 января

12:23 6.01.2022

Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер политической партии «Европейская солидарность», подозреваемый украинскими правоохранителями в госизмене и содействии терроризму, решил вернутся на Украину 17 января.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», - заявил Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) 20 декабря уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, напоминает «Интерфакс». Письменное уведомление вручить лично Порошенко не смогли, оно было направлено по месту жительства, регистрации и месту работы.

В рамках данного уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.