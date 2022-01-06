Петр Порошенко вернется на Украину 17 января
Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер политической партии «Европейская солидарность», подозреваемый украинскими правоохранителями в госизмене и содействии терроризму, решил вернутся на Украину 17 января.
«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», - заявил Порошенко.
Государственное бюро расследований (ГБР) 20 декабря уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, напоминает «Интерфакс». Письменное уведомление вручить лично Порошенко не смогли, оно было направлено по месту жительства, регистрации и месту работы.
В рамках данного уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Многие не понимают, что это эпохальное событие не только для Украины, но еще больше для России. Порошенко - гроза кремлевских сидельцев.
Типа да,тоже на Мавзолей,НО только за ноги подвесить какашкина :)
возвращение Ленина в Россию?
Надо было использовать шанс принудительно взять парашэнка вечером в ресторане,где он как всегда укушался:),сунуть в дип.чемодан и доставить этого жулика и военного преступника на Трибунал в Москву !
Только очнулся с бодунища- а тебя уже лапами дрыгать ведут :))
Заодно и другим "русофобам-скакунам" была бы наука вперед - знай,что ты будешь найден и наказан даже на Северном Полюсе :)