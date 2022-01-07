Открывать огонь на поражение без предупреждения. Токаев обратился к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны.

Ключевые моменты его речи:

  • Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Нас призывают провести мирные переговоры. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать.
  • Мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма. Мы быстро преодолеем эту черную полосу. Главное не допустить подобного в будущем. Критически важно понять, почему государство проспало подготовку боевиков? На Алматы напали 20000 бандитов.
  • Казахстану пришлось иметь дело как с местными, так и с иностранными бандитами и террористами.
  • Миротворческий контингент ОДКБ прибыл в Казахстан на непродолжительное время.
  • Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину, он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи. 
  • Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке.
  • Подстрекательскую роль в беспорядках на территории Казахстана играют забугорные деятели.
  • Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие. Кто не сдаётся, будет уничтожен.
  • Мною принято решение включить интернет связь в отдельных регионах страны в определенные временные отрезки. Но свободный доступ в интернет — не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2022, 15:13
    Гость: Ду*ак хто-ли и ли других дурачишь?

    Кто убивал милиционеров, отрезал головы - тот и террорист! Кто поджигал, громил - тот и террорист.

  2. 07.01.2022, 15:11
    Гость: с Урала

    А может стоило с людьми начать разговаривать, а не стрелять? Смелости не хватило выйти? Можно кого угодно как угодно обозвать, начать палить по населению, но глубочайший кризис, к которому привели как раз действия властей, никуда не денется. Бабахнет вновь, позже и ещё сильнее.

  3. 07.01.2022, 15:08
    Гость: Русь к топору!

    "...а другое дело решить те проблемы которые привели к восстанию для того чтобы она не повторилась." А кто сказал, что будут решать проблемы? Рабам приказали заткнуться, а то перебьют. За социалистическую революцию! Повсеместно. За восстановление СССР, который де-юре никуда не делся. Три алкаша в лесу ни имели никаких полномочий и совершили акт госизмены, а желе, именуемое тогда президентом СССР не выполнило своих прямых обязанностей. Ну что, лучше кому- то стало жить без СССР? Кроме кучки продажных негодяев, кои были и есть в каждой союзной республике.

  4. 07.01.2022, 15:03
    Гость: Кто

    взял в руки: оружие, палку, камень, да даже пластиковый стаканчик (так как 1000, 1000000 кинут стаканчик, а 1000000001 гранату) да. А ты по другому считаешь?

  5. 07.01.2022, 15:03
    Гость: личный опыт

    Молодец Токаев. Так и становятся лидерами нации. Обывателю главное тепло в доме, безопасность детей и еда в холодильнике.
    Зная казахский менталитет несложно догадаться как жестоко власть начнет наказывать бунтовщиков и их спонсоров, когда все рассосется.
    Странно, каким образом в Ате бунтовщики смогли захватить здание комитета национальной безопасности Кз, оружие и даже шесть ПЗРК "Игла" там находившиеся.
    Походу без предательства среди сотрудников КНБ не обошлось.

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