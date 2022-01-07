Открывать огонь на поражение без предупреждения. Токаев обратился к народу

"...а другое дело решить те проблемы которые привели к восстанию для того чтобы она не повторилась." А кто сказал, что будут решать проблемы? Рабам приказали заткнуться, а то перебьют. За социалистическую революцию! Повсеместно. За восстановление СССР, который де-юре никуда не делся. Три алкаша в лесу ни имели никаких полномочий и совершили акт госизмены, а желе, именуемое тогда президентом СССР не выполнило своих прямых обязанностей. Ну что, лучше кому- то стало жить без СССР? Кроме кучки продажных негодяев, кои были и есть в каждой союзной республике.