В МИД ФРГ заявила о несоответствии «Северного потока — 2» требованиям ЕС

09:56 10.01.2022

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была затормозилась, поскольку трубопровод не соответствует требованиям Евросоюза. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете La Stampa.

«В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям», — сказала министр. Бербок отметила, что в случае использования российской стороной энергетических ресурсов в качестве оружия или агрессии в отношении Украины Европейский союз и США примут действенные меры. Они могут коснуться «Северного потока — 2», который пока что «не соответствует установленным ЕС требованиям».

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Москва в свою очередь неоднократно говорила о его коммерческом характере. 29 декабря глава правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора-компанию возможно, лишь когда она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии. По этой причине для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.