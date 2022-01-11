Администрация Байдена тайно одобрила военную помощь Украине на $200 млн

11:18 11.01.2022

Администрация президента США Джо Байдена в конце года тайно одобрила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией.

По их информации, речь идет о поставках того же вооружения и оборудования, которое Штаты уже поставляли Киеву. В частности, это стрелковое оружие и боеприпасы, а также радио- и медоборудование.

Администрация Байдена тайно уведомила Конгресс США о новых поставках в начале января этого года, сообщили два источника издания. Некоторые госслужащие узнали о них по засекреченным каналам связи, отметили еще два собеседника.

«Не буду вдаваться в подробности относительно каждого транша и обновления военной помощи, — отметил в беседе с CNN представитель Госдепартамента. — Важно вот что: в прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются, как и в последние несколько недель. И запланированы еще поставки в ближайшие недели».

Помощь была одобрена за несколько недель до того, как должны были пройти переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности, сообщает CNN. В воскресенье и понедельник, 9 и 10 января, прошли встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря Уэнди Шерман.