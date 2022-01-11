Администрация Байдена тайно одобрила военную помощь Украине на $200 млн

© KM.RU, Алексей Белкин

Администрация президента США Джо Байдена в конце года тайно одобрила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией.

По их информации, речь идет о поставках того же вооружения и оборудования, которое Штаты уже поставляли Киеву. В частности, это стрелковое оружие и боеприпасы, а также радио- и медоборудование.

Администрация Байдена тайно уведомила Конгресс США о новых поставках в начале января этого года, сообщили два источника издания. Некоторые госслужащие узнали о них по засекреченным каналам связи, отметили еще два собеседника.

«Не буду вдаваться в подробности относительно каждого транша и обновления военной помощи, — отметил в беседе с CNN представитель Госдепартамента. — Важно вот что: в прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются, как и в последние несколько недель. И запланированы еще поставки в ближайшие недели».

Помощь была одобрена за несколько недель до того, как должны были пройти переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности, сообщает CNN. В воскресенье и понедельник, 9 и 10 января, прошли встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря Уэнди Шерман. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.01.2022, 15:51
    Гость: От имени всех россиян

    (07.01.2022)
    США от имени всех россиян прошу:
    отцепитесь, не грозите и не лгите!
    Провоцировать, давить нас прекратите.
    Перед всей Россией вы в таком уже долгу!

    Вам грабёж и разорение России
    в 90-ых и в 20-ых удались.
    А сейчас играете вы роль мессии,
    чтобы украинцы от России отреклись.

    Просим вас как демократов: прекратите
    Украину оккупировать. Уйдите
    от границ России, не вредите. Дайте жить.
    Без неё вам есть кого «наказывать», бомбить.

    Штатам покоряются, так как боятся:
    под надзором вашим и прицелами весь мир.
    Потому гарантом мира стали вы считаться.
    Парадокс! Ведь Штаты мировой жандарм-вампир.

    Вот и мы боимся за судьбу России.
    Не смотря на то, что у неё есть силы
    сдерживать и бить вторгающееся вражьё,
    просим Штаты не терроризировать её.
    Дайте указание Альянсу НАТО:
    украинских нациков вооружать не надо.
    Ларида Кузнецова
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  5. 11.01.2022, 15:35
    Гость: охотник за бакланами

    Никакой помощи не было, обмундирование можно купить в воентрге, о оружие откопать со времен ВОВ

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