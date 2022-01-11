Администрация Байдена тайно одобрила военную помощь Украине на $200 млн
Администрация президента США Джо Байдена в конце года тайно одобрила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией.
По их информации, речь идет о поставках того же вооружения и оборудования, которое Штаты уже поставляли Киеву. В частности, это стрелковое оружие и боеприпасы, а также радио- и медоборудование.
Администрация Байдена тайно уведомила Конгресс США о новых поставках в начале января этого года, сообщили два источника издания. Некоторые госслужащие узнали о них по засекреченным каналам связи, отметили еще два собеседника.
«Не буду вдаваться в подробности относительно каждого транша и обновления военной помощи, — отметил в беседе с CNN представитель Госдепартамента. — Важно вот что: в прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются, как и в последние несколько недель. И запланированы еще поставки в ближайшие недели».
Помощь была одобрена за несколько недель до того, как должны были пройти переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности, сообщает CNN. В воскресенье и понедельник, 9 и 10 января, прошли встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это его хитрый план разорить америку.
где были три котла!
(07.01.2022)
США от имени всех россиян прошу:
отцепитесь, не грозите и не лгите!
Провоцировать, давить нас прекратите.
Перед всей Россией вы в таком уже долгу!
Вам грабёж и разорение России
в 90-ых и в 20-ых удались.
А сейчас играете вы роль мессии,
чтобы украинцы от России отреклись.
Просим вас как демократов: прекратите
Украину оккупировать. Уйдите
от границ России, не вредите. Дайте жить.
Без неё вам есть кого «наказывать», бомбить.
Штатам покоряются, так как боятся:
под надзором вашим и прицелами весь мир.
Потому гарантом мира стали вы считаться.
Парадокс! Ведь Штаты мировой жандарм-вампир.
Вот и мы боимся за судьбу России.
Не смотря на то, что у неё есть силы
сдерживать и бить вторгающееся вражьё,
просим Штаты не терроризировать её.
Дайте указание Альянсу НАТО:
украинских нациков вооружать не надо.
Ларида Кузнецова
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Какие проблемы? Так же "тайно" помогите ЛНР и ДНР своими новейшими вооружениями.
Никакой помощи не было, обмундирование можно купить в воентрге, о оружие откопать со времен ВОВ