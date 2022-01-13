Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

17:50 13.01.2022

Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

Четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.

Президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.