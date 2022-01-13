Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

Четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. 

Президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 01:01
    Гость: Лида Алматинская

    Именно. Русских назначат козлами отпущения и будут бить. И за неделю не закончится. Все только начнёт разворачиваться. И никто на помощь не придёт.

  2. 14.01.2022, 00:52
    Гость: rick

    Что это было такое? Ввод войск ОДКБ по просьбе президента РК Токаева и что в сухом остатке получила от этого Россия?
    ---
    Итак 6 января по просьбе просьбе президента РК Токаева были введены в РФ войска ОДКБ, т.е. РФ, ибо пару рот из Белоруссии и Армении
    можно считать символически. Итак заметим 6 января, а УЖЕ 10 января тот же президент РК Токаев обьявляет, что 13 января, т.е. через неделю
    войска ОДКБ начнут выводится из РК. Было введено порядка 3000 солдат и офицеров, боевая техника, все необходимое для жизни 3000 человек плюс все необходимое для поддержания в боеготовности техники. Из РФ в РК было сделано порядка 100(!) рейсов Ил-78 из РФ в РК.
    Первый вопрос - во сколько обошлись эти 100 рейсов и КТО будет за них платить? Ведь счет пойдет на миллионы рублей ради СЕМИ ДНЕЙ(!)
    пребывания. Стоило ли гнать массу военных, техники и т.д. РАДИ СЕМИ ДНЕЙ? Ответ ОЧЕВИДЕН - НЕТ. Уже с чисто финансовой точки зрения.
    О РЕПУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЯХ РФ говорить не приходится. С РФ президент Токаев таким образом обошелся как с ПРИСЛУГОЙ. Понятно почему.
    Получил "вказивку" из США вот и весь секрет. Куда подевались все "ультиматумы" РФ для США и НАТО? Они исчезли сами по себе или их НИКТО, даже как видим тот же Токаев не воспринял серьезно. Не лучше ли было отправить в РК того же ЧВК Вагнера, по крайней мере
    РК заплатил бы ему и казна РФ осталась бы нетронутой.

  4. 13.01.2022, 23:38
    Гость: А.

    Да, недолго музыка играла. Барабаны, отбой. Очень быстро. Видать, западные «партнеры» засуетились и дали команду не изображать великодержавность. Сидите смирно, не высовывайтесь, и вводите QR-коды (цифровой концлагерь, как в Европе и США). «Русская весна» на Донбассе где-то через год закончилась. А тут все за неделю. Только-только появились комментарии аналитиков. Эль Мюрид на канале Сталинград всего лишь вчера выступил (статья «Чужое свое»): зачем де-мол полезли в Казахстан, когда не знаем, что дома делать (по обычному правилу крайней оппозиции критиковать все действия властей). Глядь, а уже войска возвращаются.

  5. 13.01.2022, 23:28
    Гость: Сорин И.Л.- и еще объясню. Это все уже не важно. Как и уже

    бывшие Уральск, Семипалатинск и т.д. Не до жиру, быть бы живу, когда нас в РФии загоняют кого в быстрый, кого в более отдаленный гроб вакцинацией.

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