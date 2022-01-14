В Казахстане во время протестов убили россиянку
Гражданка РФ погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом на своей своей странице во «ВКонтакте» заявило российское посольство в стране.
«В Генконсульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения», — говорится в пресс-релизе.
В диппредставительстве рассказали, что преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы.
Российское генконсульство в Алма-Ате связалось с семьей погибшей. Дипломаты попросили руководство области помочь семье. Консульство в данный момент прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство РФ направило запрос в правоохранительные органы Казахстана и призвало «тщательно и всесторонне расследовать преступление».
2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на топливо. В ряде городов, в том числе в Алматы, произошли столкновения с полицией, люди штурмовали правительственные здания и грабили магазины. Власти Казахстана обвинили в беспорядках «террористов». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждал, что на Алматы напали около 20 тысяч «террористов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да... древняя, великая нация... подумать только! С 1936 года цветет и пахнет!
С казахского майдана я видел только зверьков. Тупых нациков, мнящих себя "просвещенными", впрочем как и все подобные зверьки.
Мужчины, которые погибли в результате падения сорвавшегося лифта в "Президент-отеле" в Москве, оказались гражданами Армении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
И что?Предлагаете не сожалеть о гибели молодой женщины!Кадры с майдана я тоже видел,и не только с обмороженных,но и зверей человеческом обличии.
"Ибо это магнит, куда притягивает ущербных" (С)
На самом деле магнитом, притягивающим ущербных, является власть!
Именно туда "стгивается" всё отребье для:
- удовлетворения своих болезненных амбицый;
- прикрытия своих преступных деяний.
Разного рода "майданы" - это результат деятельности преступного отребья.