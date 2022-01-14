В Казахстане во время протестов убили россиянку

Соцсети и стоп-кадры из видео

Гражданка РФ погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом на своей своей странице во «ВКонтакте» заявило российское посольство в стране.

«В Генконсульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения», — говорится в пресс-релизе.

В диппредставительстве рассказали, что преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы.

Российское генконсульство в Алма-Ате связалось с семьей погибшей. Дипломаты попросили руководство области помочь семье. Консульство в данный момент прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство РФ направило запрос в правоохранительные органы Казахстана и призвало «тщательно и всесторонне расследовать преступление».

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на топливо. В ряде городов, в том числе в Алматы, произошли столкновения с полицией, люди штурмовали правительственные здания и грабили магазины. Власти Казахстана обвинили в беспорядках «террористов». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждал, что на Алматы напали около 20 тысяч «террористов».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2022, 22:02
    Гость: Старый

    С казахского майдана я видел только зверьков. Тупых нациков, мнящих себя "просвещенными", впрочем как и все подобные зверьки.

  3. 14.01.2022, 19:57
    Гость: МОСКВА, 14 января. /ТАСС/

    Мужчины, которые погибли в результате падения сорвавшегося лифта в "Президент-отеле" в Москве, оказались гражданами Армении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

  4. 14.01.2022, 19:20
    Гость: окак!

    И что?Предлагаете не сожалеть о гибели молодой женщины!Кадры с майдана я тоже видел,и не только с обмороженных,но и зверей человеческом обличии.

  5. 14.01.2022, 18:52
    Гость: Иванычу

    "Ибо это магнит, куда притягивает ущербных" (С)
    На самом деле магнитом, притягивающим ущербных, является власть!
    Именно туда "стгивается" всё отребье для:
    - удовлетворения своих болезненных амбицый;
    - прикрытия своих преступных деяний.
    Разного рода "майданы" - это результат деятельности преступного отребья.

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