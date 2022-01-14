В Казахстане во время протестов убили россиянку

15:48 14.01.2022

Гражданка РФ погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом на своей своей странице во «ВКонтакте» заявило российское посольство в стране.

«В Генконсульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения», — говорится в пресс-релизе.

В диппредставительстве рассказали, что преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы.

Российское генконсульство в Алма-Ате связалось с семьей погибшей. Дипломаты попросили руководство области помочь семье. Консульство в данный момент прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство РФ направило запрос в правоохранительные органы Казахстана и призвало «тщательно и всесторонне расследовать преступление».

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на топливо. В ряде городов, в том числе в Алматы, произошли столкновения с полицией, люди штурмовали правительственные здания и грабили магазины. Власти Казахстана обвинили в беспорядках «террористов». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждал, что на Алматы напали около 20 тысяч «террористов».