США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину

18:03 15.01.2022

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times сообщила о существовании 18 различных сценариев санкций в отношении России, которые Штаты подготовили в случае вторжения российских войск на Украину.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме», — цитируют Нуланд «Ведомости».

По ее словам, США надеются добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией. Замгоссекретаря добавила, что Вашингтон работает над ответом по предложенным Россией гарантиям безопасности.

12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов, в числе которых Сбербанк, ВТБ, и Газпромбанк.

В Кремле оценивают опубликованный сенатом США законопроект о возможном введении санкций против России как крайне негативный, предложенные ограничительные меры фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.