США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times сообщила о существовании 18 различных сценариев санкций в отношении России, которые Штаты подготовили в случае вторжения российских войск на Украину.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме», — цитируют Нуланд «Ведомости».

По ее словам, США надеются добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией. Замгоссекретаря добавила, что Вашингтон работает над ответом по предложенным Россией гарантиям безопасности.

12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов, в числе которых Сбербанк, ВТБ, и Газпромбанк.

В Кремле оценивают опубликованный сенатом США законопроект о возможном введении санкций против России как крайне негативный, предложенные ограничительные меры фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.01.2022, 21:54
    Гость: тд

    На поле рыночных чудес так всегда...лиса Алиса с котом Базилио доли делят совместно нажитого..а,у буратин чубы трещат..

  4. 15.01.2022, 21:52
    Гость: Отглас перестройки

    Не знаю о чем вещает Нуланд, но достаточно "долбануть" по доллару и все 18 или 518 сценариев сыпятся на корню. С Китаем и Индией Путин еще в конце 2021 договорился.

  5. 15.01.2022, 21:29
    Гость: пенсионер

    Ну что, "дарагие рассияне", вас практически уже за ручку привели к большой войне со всем миром. И готовы вас всех сжечь в "ядерный пепел". И всё это ради больших амбиций кучки людей, засевших в Кремле! Пора историю вспомнить - СССР периода правления Ленина и Сталина, Германия под Гитлером. Они тоже имели желание захватить весь мир под разными предлогами. И где теперь тот СССР и "Третий Рейх"? Вот так будет и с нынешней Россией.

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