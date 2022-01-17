Во Франции окончательно утвердили введение вакцинного пропуска
Депутаты нижней палаты парламента Франции - Национального собрания - окончательно утвердили проект закона о преобразовании санитарных пропусков в вакцинные, пишет "Интерфакс".
За документ высказались 215 депутатов, против - 58 законодателей, 7 - воздержались. Ранее Сенат (верхняя палата парламента Франции) также во втором чтении одобрила данный документ. Отмечается, что парламентарии-социалисты планируют получить заключение Конституционного совета, что на несколько дней задержит обнародование закона.
Правительство выдвинуло этот проект 27 декабря и планирует ввести документ в действие как можно скорее на фоне беспрецедентной волны заражений COVID-19.
Когда закон вступит в силу, в отличие от действующего пока санитарного пропуска, одного только отрицательного теста на COVID-19 для доступа в места и на мероприятия со значительным скоплением людей будет уже недостаточно. Для посещения мест развлечений и досуга, ресторанов, баров, для поездок на общественном межрегиональном транспорте понадобится доказать полный цикл базовой вакцинации и своевременно сделанную бустерную прививку, которая с 15 февраля должна будет осуществляться в срок до четырех месяцев после второй дозы вакцины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чинуши начнут верещать из каждого утюга, что нужно срочно перенимать опыт цивилизованных страны и потащат эту гадость к нам
Гарант же ж сказал Голиковой ПОСМОТРЕТЬ КАК С ЭТИМ В ДРУГИХ СТРАНАХ
Что будем делать?
так мы тоже вроде как потомки победивших фашизм.
Француз, измельчал ... Скоро начнут каятся и платить, платить и каятся за всё, за колониальное прошлое, за то что француз, за то что белый, потом будут целовать ботинки чёрным мигрантам, а там и до резерваций для них недалеко. Диалектика, если не ты, то тебя.
Сатана там правит бал!Один из способов "шинковать" "бабло" и "голосящие"в доле!
Макрон и Драги,все-таки,договорились и решили добить своих соотечественников графеном и стать начальниками концлагерей ходячих антенн...