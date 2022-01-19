Ангела Меркель отказалась от работы в ООН

18:54 19.01.2022

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения поработать в Организации Объединенных Наций. Об этом она сообщила по телефону лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Меркель выразила благодарность за предоставленную возможность и сказала, что ее это не заинтересовало, пишет "Российская газета".

Ранее немецким СМИ стало известно, что Меркель предложили возглавить консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу человечеству. Этот совет является одним из ключевых проектов Гутерриша по реформированию ООН в рамках его второго срока на посту генсека этой организации. Для работы в нем он приглашает бывших лидеров стран.

Ангела Меркель ранее неоднократно заявляла, что после 16 лет на посту канцлера Германии она не планирует политическую карьеру.