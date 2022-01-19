Ангела Меркель отказалась от работы в ООН

Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения поработать в Организации Объединенных Наций. Об этом она сообщила по телефону лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Меркель выразила благодарность за предоставленную возможность и сказала, что ее это не заинтересовало, пишет "Российская газета".

Ранее немецким СМИ стало известно, что Меркель предложили возглавить консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу человечеству. Этот совет является одним из ключевых проектов Гутерриша по реформированию ООН в рамках его второго срока на посту генсека этой организации. Для работы в нем он приглашает бывших лидеров стран.

Ангела Меркель ранее неоднократно заявляла, что после 16 лет на посту канцлера Германии она не планирует политическую карьеру.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.01.2022, 20:01
    Гость: Неужели

    Она в газпроме работать метит? Не удивлюсь. Традиция у немчуры - все канцлеры пищом лезут в газпром.

  3. 19.01.2022, 19:49
    Гость: Петр

    В ООН любят проблемы решать и реформироваться)) Это же сразу комитет создавать надо- и финансирование под него выбивать из доноров! Ну а потом на сладенькие вакансии в этот комитет по реформам садятся нужные люди.

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