Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене

17:54 19.01.2022

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. — Прим. ред.) отказать. Применить к Порошенко <...> меру пресечения в виде личного обязательства", — приводит слова судьи Алексея Соколова РИА Новости.

Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.

Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".

С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество, экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.