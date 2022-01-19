Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. 

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. — Прим. ред.) отказать. Применить к Порошенко <...> меру пресечения в виде личного обязательства", — приводит слова судьи Алексея Соколова РИА Новости.

Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.
Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".

С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество, экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.01.2022, 19:53
    Гость: Похоже

    Клоуну зе начинает припекать. Думаю если так и дальше пойдёт дело, сидеть будет уже не потрох а зе. Два еврея разводят лоховатых хохлов просто любо дорого смотреть. Зе выбрав запад, а не Россию подписал себе смертный приговор. И на что он вообще надеялся? Непроходимая тупость.

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