В Германии глава МИД стала фигурантом дела о незаконных COVID-выплатах
Главы МИД Германии и министр экономики страны, а также вице-канцлер стали фигурантами расследования, которые ведет прокуратура Берлина по делу незаконных коронавирусных выплат.
Речь идет о сопредседателях партии "Зеленые" Анналены Бербоке и Роберте Хабеке, пишет "Интерфакс". В расследовании также фигурируют все члены президиума партии, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач.
По данным прокуратуры, представители президиума партии "Зеленые" в 2020 году незаконно получили "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.
Комментарии читателей Оставить комментарий
канешна, уйдет... наглая очень, сходу заявила Миллеру, что хочет видеть трех своих родственников на хлебных должностях в немецких дочерних обществах Газпрома.
Охренела.
Сама еще ничего не сделала для Газпрома, а уже требует. Надо бы проверить, у нее хохлов в роду не было...
сплошь и рядом это на западе происходит.
просто на западе журналистам Запрещено об этом печатать.
те кто осмеливается нарушить запрет на правду - смотрите на то что делают с Ассанжем на глазах у всего мира и все Молчат..
за последние два года Аферы Говида коррупция особенно скаканула вверх.
например в британии правительство потратило 35 Миллиардов фунтов на програмку слежки за людьми.
эту Вершину .... мысли Принуждают устанавливать на телефон что бы Государство могло вести слежку за человеком и всеми с кем он в жизни пересекается..
при этом люди не могут попасть в больницы и на прием к врачу - не хватает средств.. а вся страна сидит дома без работы под домашним арестом.
вот вам коррупция прямо в лицо тычется и все помалкивают.
"Президиум партии как хочет так и распределяет деньги членских взносов партии."
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какие членские взносы...не смеши тут людей, все партии в Германии, как и в России находятся на государственном финансировании.
Если бы в России были такие незаконные выплаты.А в Германии фигуранты и в отставку могут уйти,это вам не РФ.
Полностью с Вами согласен по поводу мошенничества и коррупции, стукачества и неонацизма.
Приказ-это Befehl, Order,...а не Ordnung( порядок), но, в принципе, мысль Ваша правильная-отнюдь не идеализирую германские реалии!)))
Да кто же Аннелене Бербок "посадит"-то, ведь она же "памятник", сопредседатель-выпуклый жупел партии "зелёных"?!)))
Но неблаговидный "осадочек" на репутации политиканши( политиком её не назову, уж слишком "сиюминутна" по "перспективе" своей "деятельности")) "останется", а "коготок увяз-птичке пропасть"-турнут её( если не сразу, то вскоре) из бундесМИДа, уж слишком "неуправляемая" фрау, "бокапорит" германскую внешнюю политику, даже бундесканцлеру нагло противоречит...или я не прав?!