В Германии глава МИД стала фигурантом дела о незаконных COVID-выплатах

08:20 20.01.2022

Главы МИД Германии и министр экономики страны, а также вице-канцлер стали фигурантами расследования, которые ведет прокуратура Берлина по делу незаконных коронавирусных выплат.

Речь идет о сопредседателях партии "Зеленые" Анналены Бербоке и Роберте Хабеке, пишет "Интерфакс". В расследовании также фигурируют все члены президиума партии, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач.

По данным прокуратуры, представители президиума партии "Зеленые" в 2020 году незаконно получили "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.