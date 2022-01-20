В Германии глава МИД стала фигурантом дела о незаконных COVID-выплатах

Главы МИД Германии и министр экономики страны, а также вице-канцлер стали фигурантами расследования, которые ведет прокуратура Берлина по делу незаконных коронавирусных выплат.

Речь идет о сопредседателях партии "Зеленые" Анналены Бербоке и Роберте Хабеке, пишет "Интерфакс". В расследовании также фигурируют все члены президиума партии, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач.

По данным прокуратуры, представители президиума партии "Зеленые" в 2020 году  незаконно получили "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2022, 14:39
    Гость: личный опыт

    канешна, уйдет... наглая очень, сходу заявила Миллеру, что хочет видеть трех своих родственников на хлебных должностях в немецких дочерних обществах Газпрома.
    Охренела.
    Сама еще ничего не сделала для Газпрома, а уже требует. Надо бы проверить, у нее хохлов в роду не было...

  2. 20.01.2022, 14:22
    Гость: d

    сплошь и рядом это на западе происходит.
    просто на западе журналистам Запрещено об этом печатать.
    те кто осмеливается нарушить запрет на правду - смотрите на то что делают с Ассанжем на глазах у всего мира и все Молчат..
    за последние два года Аферы Говида коррупция особенно скаканула вверх.
    например в британии правительство потратило 35 Миллиардов фунтов на програмку слежки за людьми.
    эту Вершину .... мысли Принуждают устанавливать на телефон что бы Государство могло вести слежку за человеком и всеми с кем он в жизни пересекается..
    при этом люди не могут попасть в больницы и на прием к врачу - не хватает средств.. а вся страна сидит дома без работы под домашним арестом.
    вот вам коррупция прямо в лицо тычется и все помалкивают.

  3. 20.01.2022, 14:17
    Гость: личный опыт

    "Президиум партии как хочет так и распределяет деньги членских взносов партии."
    ---------------------
    какие членские взносы...не смеши тут людей, все партии в Германии, как и в России находятся на государственном финансировании.

  4. 20.01.2022, 13:43
    Гость: ха-ха

    Если бы в России были такие незаконные выплаты.А в Германии фигуранты и в отставку могут уйти,это вам не РФ.

  5. 20.01.2022, 13:18
    Гость: Смеялся и плакалЬ

    Полностью с Вами согласен по поводу мошенничества и коррупции, стукачества и неонацизма.
    Приказ-это Befehl, Order,...а не Ordnung( порядок), но, в принципе, мысль Ваша правильная-отнюдь не идеализирую германские реалии!)))
    Да кто же Аннелене Бербок "посадит"-то, ведь она же "памятник", сопредседатель-выпуклый жупел партии "зелёных"?!)))
    Но неблаговидный "осадочек" на репутации политиканши( политиком её не назову, уж слишком "сиюминутна" по "перспективе" своей "деятельности")) "останется", а "коготок увяз-птичке пропасть"-турнут её( если не сразу, то вскоре) из бундесМИДа, уж слишком "неуправляемая" фрау, "бокапорит" германскую внешнюю политику, даже бундесканцлеру нагло противоречит...или я не прав?!

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