США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины

США рассматривают возможность эвакуации из Украины членов семей американских дипломатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом решении могут объявить в предстоящие дни.

Один из собеседников агентства заявил, что решение эвакуировать персонал "не будет означать, что США убеждены в том, что Россия вторгнется (на Украину - ред.), а лишь является свидетельством продуманной подготовки на фоне усиления напряженности", пишет "Интерфакс".

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал с Украины и что оценка этих данных продолжается.

"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства на Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала она на брифинге.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2022, 23:56
    Гость: Питон

    Тогда Украина останется без реального правительства, кто же им тогда будет давать указания? Опять кремль что ли.

  3. 21.01.2022, 23:51
    Гость: Влад 33

    И ещё об одном..( забыл написать), пару дней назад , случайно, на YouTube, включил Россия - 24.. Выступал Президент США - Байден ( перед журналистами), так его речь и шедший перевод на Русском - был разным..((..
    Думайте сами..

  4. 21.01.2022, 23:31
    Гость: Влад 33

    Уже начали вывозить..
    Только что слышал в новостях ( в США)..
    Так что..- будем посмотреть..

  5. 21.01.2022, 23:29
    Гость: Уже крысы бегут

    Россия вывозит своих дипломатов и членов их семей ...
    17 января 2022 — Как утверждает источник NYT, 5 января Украину покинули 18 человек, «в основном дети и жены российских дипломатов».

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