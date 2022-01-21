США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины
США рассматривают возможность эвакуации из Украины членов семей американских дипломатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом решении могут объявить в предстоящие дни.
Один из собеседников агентства заявил, что решение эвакуировать персонал "не будет означать, что США убеждены в том, что Россия вторгнется (на Украину - ред.), а лишь является свидетельством продуманной подготовки на фоне усиления напряженности", пишет "Интерфакс".
Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал с Украины и что оценка этих данных продолжается.
"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства на Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала она на брифинге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Амеры снимут все (одну) ваши ракеты
Тогда Украина останется без реального правительства, кто же им тогда будет давать указания? Опять кремль что ли.
И ещё об одном..( забыл написать), пару дней назад , случайно, на YouTube, включил Россия - 24.. Выступал Президент США - Байден ( перед журналистами), так его речь и шедший перевод на Русском - был разным..((..
Думайте сами..
Уже начали вывозить..
Только что слышал в новостях ( в США)..
Так что..- будем посмотреть..
Россия вывозит своих дипломатов и членов их семей ...
17 января 2022 — Как утверждает источник NYT, 5 января Украину покинули 18 человек, «в основном дети и жены российских дипломатов».