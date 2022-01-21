США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины

19:34 21.01.2022

США рассматривают возможность эвакуации из Украины членов семей американских дипломатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом решении могут объявить в предстоящие дни.

Один из собеседников агентства заявил, что решение эвакуировать персонал "не будет означать, что США убеждены в том, что Россия вторгнется (на Украину - ред.), а лишь является свидетельством продуманной подготовки на фоне усиления напряженности", пишет "Интерфакс".

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал с Украины и что оценка этих данных продолжается.

"Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства на Украине в конце декабря - начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию", - сказала она на брифинге.