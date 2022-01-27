На границе Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки военных
Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли в четверг на одном из участков границы двух государств.
"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров между представителями погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана", впоследствии был вновь открыт для проезда", - цитирует ТАСС заявление Пограничной службы киргизского государственного комитета национальной безопасности.
"Однако в районе 19:35 (16:35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и (открытием) огня по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - подчеркивается в сообщении. Данных о погибших или раненых пока нет.
Как сообщает киргизское информагентство 24.kg, жители расположенных на границе населенных пунктов начали покидать свои дома.
"Жители ближайших к месту конфликта сел покидают дома", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что перестрелка на одном из участков киргизско-таджикской госграницы продолжается.
Как сообщили ТАСС в администрации Баткенской области Киргизии, в первую очередь из расположенных в зоне конфликта населенных пунктов в безопасные места вывозятся женщины, дети и старики.
По информации ГКНБ Киргизии, конфликт между представителями двух государств начался в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. Как заверила киргизская сторона, обстановка ухудшилась в связи с "применением таджикской стороной оружия" против киргизских пограничников. Погранслужба ГКНБ также утверждает, что таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.
"По состоянию на 18:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) 27 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризовалась как напряженная", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в период с 17:30 до 18:00 (14:30 - 15:00 мск) сотрудники погранвойск ГКНБ Таджикистана "в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района".
На место выехали начальник управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров. "Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркивает ведомство.
Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 550 км линии прохождения рубежа. Однако до сих пор на границе двух стран иногда возникают конфликты между местными жителями, которые нередко сопровождаются перестрелками.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот где свобода! Даже повоевать друг с другом можно, и никому стороннему до этого дела нет.
Америкосы никак не успокоятся.Везде норовят сделать пакость.Это мягко говоря.
всех помирят.
за половцев или за печенегов?
Госдеп шалит. Пробрался в Чыр-Добо и воду мутит там.