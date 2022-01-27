На границе Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки военных

21:10 27.01.2022

Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли в четверг на одном из участков границы двух государств.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров между представителями погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана", впоследствии был вновь открыт для проезда", - цитирует ТАСС заявление Пограничной службы киргизского государственного комитета национальной безопасности.

"Однако в районе 19:35 (16:35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и (открытием) огня по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - подчеркивается в сообщении. Данных о погибших или раненых пока нет.

Как сообщает киргизское информагентство 24.kg, жители расположенных на границе населенных пунктов начали покидать свои дома.

"Жители ближайших к месту конфликта сел покидают дома", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что перестрелка на одном из участков киргизско-таджикской госграницы продолжается.

Как сообщили ТАСС в администрации Баткенской области Киргизии, в первую очередь из расположенных в зоне конфликта населенных пунктов в безопасные места вывозятся женщины, дети и старики.

По информации ГКНБ Киргизии, конфликт между представителями двух государств начался в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. Как заверила киргизская сторона, обстановка ухудшилась в связи с "применением таджикской стороной оружия" против киргизских пограничников. Погранслужба ГКНБ также утверждает, что таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.

"По состоянию на 18:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) 27 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризовалась как напряженная", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в период с 17:30 до 18:00 (14:30 - 15:00 мск) сотрудники погранвойск ГКНБ Таджикистана "в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района".

На место выехали начальник управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров. "Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркивает ведомство.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 550 км линии прохождения рубежа. Однако до сих пор на границе двух стран иногда возникают конфликты между местными жителями, которые нередко сопровождаются перестрелками.