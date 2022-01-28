Число раненых в перестрелке на киргизско-таджикской границе выросло до 11

Число пострадавших военнослужащих Киргизии в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Количество пострадавших военнослужащих Кыргызстана достигло 11 человек... Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сообщает агентство.

Боевые столкновения на границе длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января. Стороны также договорились об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.

"По итогам переговоров полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Кыялбека Толонбаев с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничным представителем республики достигнуты договоренности о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации", - сообщили в Пограничной службе Киргизии.

Также в ходе переговоров стороны договорились об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана (Киргизия), а также о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Киргизии Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

В минувшую пятницу, 27 января, стало известно о начале перестрелки между пограничниками двух стран. По информации Погранслужбы Киргизии, с противоположной стороны применяли гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2022, 15:29
    Гость: Иван Иваныч

    А НАТО чем лучше, с учётом греко- турецких конфликтов. Так что вы....уться тебе на эту тему не удастся.

  2. 28.01.2022, 10:10
    Гость: а еще казахов взялись мирить

    Вот такие участники ОДКБ.Россия замучается миротворчеством по окраинам заниматься.

  4. 28.01.2022, 09:43
    Гость: Бобёр

    Пока ставили ультиматумы соседу с аккуратным двориком, на своем заднем дворе загорелся мусор и забегали крысы.

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