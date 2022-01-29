Путин предложил оформлять россиянам из ДНР и ЛНР соцвыплаты через Госуслуги
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги.
"Правительству РФ... рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", - приводит РИА Новости цитату из перечня поручений правительству.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
катастрофические ошибки на украине в 2014 году, когда вместо войны выбрали позор, и уйти добровольно.
русскоязычной диаспоры==
Россия имеет за границей КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ, а не стаи.
Подобные заявления - комплекса неполноценности и глупость.
Объяснять но не вижу смысла.
Объяснять что-либо людям, которые всё время "А вот в Китае", "А вот в Израиле" . Ещё бы с неграми сравнились или с американскими индейцами.
Нет никакого единства у еврейского народа- это фэйк.
Несогласны?-обоснуйте.
Евреи , как бы это помягче... всегда во всех странах имели определённые ...проблемы.
Диаспоры (стаи) характерны для племенных южных народов, или неуверенных в себе ,закомплексованных личностей .
Щас скопипащу.+Евреев изгоняли из различных стран еще тысячи лет назад. Существуют документы, согласно которым евреев официально изгоняли (т.е. по распоряжению действующей власти) из Египта в 1200 г. до н.э., из Рима в 50 г., из Испании в 613 г., из Франции в 1182 г., из Англии в 1290 г., из Швейцарии в 1287 г., из Флоренции в 1497 г. и этот список можно продолжать еще очень долго. А есть еще и неофициальные изгнания.........
в годы Второй Мировой евреи подвергались тотальному истреблению. Из истории нельзя выкинуть эти факты, но в годы войны умирали десятки и сотни тысяч лиц других национальностей. Погибали и русские, и поляки, и белорусы, и украинцы, и армяне, и представители других наций.
Но только евреи продолжают использовать образ гонимого народа и образ “страдальца”.+
фишки.нет.
Ничего не имею против евреев, но русским роняться на евреев должно быть неприлично.
Каждому своё.
Отвлекая местное население от роста цен, подорожания тепла и газа. Население скупает доллары, продукты. А это как раз и нужно, поскольку платить зарплату нечем, а включать печатный станок нежелательно.
это и есть хитрая мноходовочка самого главного патриота? хе-хе.
неужели жто и есть наш ответ Западу на продвижение НАТО и захват Украины