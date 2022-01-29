Путин предложил оформлять россиянам из ДНР и ЛНР соцвыплаты через Госуслуги

русскоязычной диаспоры==

Россия имеет за границей КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ, а не стаи.

Подобные заявления - комплекса неполноценности и глупость.

Объяснять но не вижу смысла.

Объяснять что-либо людям, которые всё время "А вот в Китае", "А вот в Израиле" . Ещё бы с неграми сравнились или с американскими индейцами.

Нет никакого единства у еврейского народа- это фэйк.

Несогласны?-обоснуйте.

Евреи , как бы это помягче... всегда во всех странах имели определённые ...проблемы.

Диаспоры (стаи) характерны для племенных южных народов, или неуверенных в себе ,закомплексованных личностей .

Щас скопипащу.+Евреев изгоняли из различных стран еще тысячи лет назад. Существуют документы, согласно которым евреев официально изгоняли (т.е. по распоряжению действующей власти) из Египта в 1200 г. до н.э., из Рима в 50 г., из Испании в 613 г., из Франции в 1182 г., из Англии в 1290 г., из Швейцарии в 1287 г., из Флоренции в 1497 г. и этот список можно продолжать еще очень долго. А есть еще и неофициальные изгнания.........

в годы Второй Мировой евреи подвергались тотальному истреблению. Из истории нельзя выкинуть эти факты, но в годы войны умирали десятки и сотни тысяч лиц других национальностей. Погибали и русские, и поляки, и белорусы, и украинцы, и армяне, и представители других наций.

Но только евреи продолжают использовать образ гонимого народа и образ “страдальца”.+

фишки.нет.

Ничего не имею против евреев, но русским роняться на евреев должно быть неприлично.

Каждому своё.