Путин предложил оформлять россиянам из ДНР и ЛНР соцвыплаты через Госуслуги

Паспорт РФ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги.

"Правительству РФ... рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", - приводит РИА Новости цитату из перечня поручений правительству.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2022, 20:31
    Гость: Пора ему признать

    катастрофические ошибки на украине в 2014 году, когда вместо войны выбрали позор, и уйти добровольно.

  2. 29.01.2022, 20:30
    Гость: Ну вы сравнили!-Россия сегодня не имеет организованной

    русскоязычной диаспоры==
    Россия имеет за границей КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ, а не стаи.

    Подобные заявления - комплекса неполноценности и глупость.

    Объяснять но не вижу смысла.
    Объяснять что-либо людям, которые всё время "А вот в Китае", "А вот в Израиле" . Ещё бы с неграми сравнились или с американскими индейцами.
    Нет никакого единства у еврейского народа- это фэйк.
    Несогласны?-обоснуйте.
    Евреи , как бы это помягче... всегда во всех странах имели определённые ...проблемы.

    Диаспоры (стаи) характерны для племенных южных народов, или неуверенных в себе ,закомплексованных личностей .

    Щас скопипащу.+Евреев изгоняли из различных стран еще тысячи лет назад. Существуют документы, согласно которым евреев официально изгоняли (т.е. по распоряжению действующей власти) из Египта в 1200 г. до н.э., из Рима в 50 г., из Испании в 613 г., из Франции в 1182 г., из Англии в 1290 г., из Швейцарии в 1287 г., из Флоренции в 1497 г. и этот список можно продолжать еще очень долго. А есть еще и неофициальные изгнания.........
    в годы Второй Мировой евреи подвергались тотальному истреблению. Из истории нельзя выкинуть эти факты, но в годы войны умирали десятки и сотни тысяч лиц других национальностей. Погибали и русские, и поляки, и белорусы, и украинцы, и армяне, и представители других наций.

    Но только евреи продолжают использовать образ гонимого народа и образ “страдальца”.+

    фишки.нет.

    Ничего не имею против евреев, но русским роняться на евреев должно быть неприлично.
    Каждому своё.

  3. 29.01.2022, 20:07
    Гость: Кремль по большому счету украинским политикам помогает

    Отвлекая местное население от роста цен, подорожания тепла и газа. Население скупает доллары, продукты. А это как раз и нужно, поскольку платить зарплату нечем, а включать печатный станок нежелательно.

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