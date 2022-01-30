КНДР провела седьмые за январь испытания вооружения
КНДР провела очередные испытания оружия - седьмые за январь. Неопознанный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Он пролетел 800 км, поднявшись на максимальную высоту 2 тыс. км. Предположительно речь идет о баллистической ракете, запущенной из провинции Чагандо, пишет Накануне.RU.
Отмечается, что предельная скорость этой ракеты составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука.
"(Максимальная. — Прим. ред.) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это баллистическая ракета средней дальности", — рассказал журналистам в Сеуле осведомленный источник среди южнокорейских военных (цитата - РИА Новости).
Ранее в январе Северная Корея проводила испытания гиперзвуковых и баллистических ракет.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал нынешний ракетный пуск "вызовом денуклеаризации Корейского полуострова, миру и стабильности на Корейском полуострове и дипломатическим усилиям международного сообщества, а также актом, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН".
Он обвинил КНДР в нарушении моратория на запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). "Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу. Но если она действительно выпустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что они приблизились к отмене моратория", - цитирует заявление Мун Чжэ Ина "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пиндосы добились своего! Кое для кого жрачка важнее гордости и чести.
Стреляет толстощекий парень от безысходности. Он хочет таким образом чтобы с ним заговорили ( как Трамп) И он
добудет гуманитарную помощь. Потому что населению КНДР кушать нечего. Но все будет по другому. США попробуют надавить на Китай и тот может перестать подкармливать чокнутого. И ему каюк будет. Самостоятельно, без Китая, этот парень страну не удержит.
Поздравления нашим несгибаемым соседям!
Находясь в удушающей блокаде в которой участвует и Россия держится, развивается и укрепляет оборону. Не за горами, когда он реально будет способен обратить в пепел не только своего вечного врага Японию, а и нынешнего хе-хе-мона. Единственно, его ракеты на хе-хе-мона должны будут лететь через территорию России.
КНДР знает, как разговаривать с "цивилизованным" Западом.