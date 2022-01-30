КНДР провела седьмые за январь испытания вооружения

11:34 30.01.2022

КНДР провела очередные испытания оружия - седьмые за январь. Неопознанный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Он пролетел 800 км, поднявшись на максимальную высоту 2 тыс. км. Предположительно речь идет о баллистической ракете, запущенной из провинции Чагандо, пишет Накануне.RU.

Отмечается, что предельная скорость этой ракеты составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука.

"(Максимальная. — Прим. ред.) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это баллистическая ракета средней дальности", — рассказал журналистам в Сеуле осведомленный источник среди южнокорейских военных (цитата - РИА Новости).

Ранее в январе Северная Корея проводила испытания гиперзвуковых и баллистических ракет.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал нынешний ракетный пуск "вызовом денуклеаризации Корейского полуострова, миру и стабильности на Корейском полуострове и дипломатическим усилиям международного сообщества, а также актом, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН".

Он обвинил КНДР в нарушении моратория на запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). "Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу. Но если она действительно выпустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что они приблизились к отмене моратория", - цитирует заявление Мун Чжэ Ина "Интерфакс".