Финляндия в феврале отменит все коронавирусные ограничения

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (председатель Социал-демократической партии) заявила, что в феврале в стране будут отменены все коронавирусные ограничения. 

Некоторые ограничения уже будут ослаблены 1 февраля. Так, послабления коснутся ресторанов и мероприятий, в которых риск распространения коронавируса считается низким. Также с 1 февраля региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы, сообщает YLE.

Рестораны в стране смогут работать до 9 вечера вместо нынешних 6 вечера, а алкоголь можно будет подавать до 20:00 (пока до 17:00). При этом бары и питейные заведения все еще будут закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2022, 02:58
    Гость: Пять объяснений того,

    почему в Финляндии нет и не будет массовой коррупции
    1. У большинства финнов нет тяги к роскоши. Роскошь — это средневековое восточное развлечение для дегенератов. Какать в золотой унитаз может только дегенерат.
    2. Финны знают, что незаконное обогащение своей семьи за счёт других представителей своего народа — это ненависть к своему народу. Так поступают только выродки.
    3. Финны ясно понимают, что так называемый "распил" бюджетных (то есть народных) средств — это ненависть к своим детям и внукам, так как им ездить по этим дорогам и учиться в этих школах. Ненавидеть своих детей и внуков может только юродивый.
    4. Финны уверены, что вор — всегда трус. Он живёт в страхе разоблачения и справедливого возмездия. Такой человек не может быть свободным. Такой человек изгой от народа.
    5. Финны убеждены, что "устраивать" своих детей — большой вред во всех смыслах слова. Если человек не смог достигнуть всего сам или хотя бы законно войти в наследство через образование и свои успехи — значит того права он не достоин. Закладывать проблемы на будущее своим детям может только глупец.

  4. 31.01.2022, 22:55
    Гость: Медбрат

    От мирового правительства поступила команда прекратить ковидный беспредел. Сначала Англия теперь Финляндия обявили о завершении ковида. Кто нужно уже здорово обогатились, народ обобрали до нитки что начинаются бунты, поэтому решили прекратить. А до кремля что эта телеграмма не дошла ещё? Все шабаш, приказано с ковидом покончить и объявить о полной победе правителсьтва, минздрава и президента над выдуманной заразой. Кремлю тяжело будет так быстро переключится и остановить раскрученный ими ковидный маховик, чтобы совсем уже в лужу не сесть. После ужсных сводок больных и умерших вдруг сказать что пандемия закончилась и мы её победили, а может её и не было вообще дурили всех два года, народ может восстать также.

  5. 31.01.2022, 21:51
    Гость: Мне б такую умненькую

    1 августа 2020 года Марин вступила в брак с Маркусом Ряйккёненом. Жаль. А я уже губу раскатал.

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