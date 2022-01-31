Финляндия в феврале отменит все коронавирусные ограничения

21:14 31.01.2022

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (председатель Социал-демократической партии) заявила, что в феврале в стране будут отменены все коронавирусные ограничения.

Некоторые ограничения уже будут ослаблены 1 февраля. Так, послабления коснутся ресторанов и мероприятий, в которых риск распространения коронавируса считается низким. Также с 1 февраля региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы, сообщает YLE.

Рестораны в стране смогут работать до 9 вечера вместо нынешних 6 вечера, а алкоголь можно будет подавать до 20:00 (пока до 17:00). При этом бары и питейные заведения все еще будут закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.