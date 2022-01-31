Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР

© KM.RU, Артем Чернов

Москва не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя

"Что произойдет сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашенные республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти", — приводит его слова РИА Новости.

Ему также задали вопрос, могут ли в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР некоторые западные страны обвинить Россию во вторжении на Украину. "Я обеспокоен, что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе", — ответил он.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

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