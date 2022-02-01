На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии

14:29 1.02.2022

Украина 1 февраля впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом объявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня, впервые в истории, начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию. Благодаря техническим мерам была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — цитирует Макогона «Интерфакс».

В ходе месячного аукциона по распределению мощностей на февраль этого года было забронировано 124,8 миллиона кубометров (4,46 миллиона в сутки) для поставок газа из Венгрии на Украину.

Венгрия стала вторым государством после Словакии, через которую газ можно поставлять на Украину даже при отсутствии транзита. Теперь трейдеры смогут поставлять украинской стороне сжиженный природный газ с терминала в Хорватии.

20 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен обсудить с «Газпромом» увеличение поставок газа в страну в рамках долгосрочного контракта. Переговоры пройдут 1 февраля в рамках визита Орбана в Москву.