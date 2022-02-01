На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Украина 1 февраля впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом объявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня, впервые в истории, начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию. Благодаря техническим мерам была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — цитирует Макогона «Интерфакс».
В ходе месячного аукциона по распределению мощностей на февраль этого года было забронировано 124,8 миллиона кубометров (4,46 миллиона в сутки) для поставок газа из Венгрии на Украину.
Венгрия стала вторым государством после Словакии, через которую газ можно поставлять на Украину даже при отсутствии транзита. Теперь трейдеры смогут поставлять украинской стороне сжиженный природный газ с терминала в Хорватии.
20 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен обсудить с «Газпромом» увеличение поставок газа в страну в рамках долгосрочного контракта. Переговоры пройдут 1 февраля в рамках визита Орбана в Москву.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При потреблении в Украине газа домохозяйствами, публичным сектором и промышленностью в 30 млрд. кубов собственная добыча(если не врут, тут сам Бог украсть повелевает) превышает 20 млрд. кубов.При достоверных запасах в 350 млрд. кубов увеличить добычу до 30 млрд. возможно. Дальше - вероятные запасы, сланцевый газ и т.д. Но для этого нужны крупные капит.вложения(инвестиции), но киево-галицкая ш...нь предпочитает все тратить на себя. Проблема. Решается, наверно, революционным путем.
все таки газпёр перехитрил бандеровцев и в благодарность за русофобию стал через Венгрию снабжать их этим противным дешевым газом.
Все пропьём, но флот не опозорим.
Венгрия заблокирует вопрос вступления хохлов в нато, к тому же российская вакцина легализована, проходит строительство новых блоков аэс,обещают венгры и не размещать войска нато на своей территории,так что -,плюсов достаточно. Может и другие страны одумаются. Да и объемы газа,похоже,не слишком значительные,так что пусть хохлы переплачивают/им к этому не привыкать/
Ничего личного, только бизнес.
Кто тут голосил "без нашего газа Украине кирдык, перекроем трубу"