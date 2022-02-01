В СНБО Украины заявили о невозможности выполнения минских соглашений
На Украине заявили о потенциальной невыполнимости минских соглашений. С таким утверждением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.
По его словам, данные соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета" при участии Германии и Франции и уже тогда было понятно, что подобный документ "невозможно реализовать".
"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны" - заявил Данилов, добавив, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране.
Вместо этого, по мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который "заставит Россию отвести свои войска и танки". Однако в случае ухудшения ситуации, Украина "готова поставить под ружье" от 2 до 2,5 млн человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
безопасности и обороны Алексей Данилов-----
Украинская нация так похожа на российскую. И у всех по лондонам деньги, родственники, акции, недвижимость. Значит ли это что все это конфликты бизнеса ?
никаких переговоров.
У вас какая то нездоровая уверенность в том, что войну можно только выиграть. А если война будет ядерной? Кто победит. Небось ваши дети или внуки такого исхода не хотят.
Удивительно, Минск-2 выполнить невозможно, а санкции применить к России всегда пожалуйста.
Такими заявлениями, а, тем более, угрозами поставить под ружьё 2,5 млн солдат против России, ИЗМЕННИК и РЕНЕГАТ Алексей Данилов исполняющий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны недогосударства Украина, заработал своей пятой точке осиновый кол, а если повезёт, то шее верёвку...