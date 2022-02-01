В СНБО Украины заявили о невозможности выполнения минских соглашений

08:45 1.02.2022

На Украине заявили о потенциальной невыполнимости минских соглашений. С таким утверждением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

По его словам, данные соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета" при участии Германии и Франции и уже тогда было понятно, что подобный документ "невозможно реализовать".

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны" - заявил Данилов, добавив, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране.

Вместо этого, по мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который "заставит Россию отвести свои войска и танки". Однако в случае ухудшения ситуации, Украина "готова поставить под ружье" от 2 до 2,5 млн человек.