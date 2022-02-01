В СНБО Украины заявили о невозможности выполнения минских соглашений

На Украине заявили о потенциальной невыполнимости минских соглашений. С таким утверждением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

По его словам, данные соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета" при участии Германии и Франции и уже тогда было понятно, что подобный документ "невозможно реализовать".

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны" - заявил Данилов, добавив, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране.

Вместо этого, по мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который "заставит Россию отвести свои войска и танки". Однако в случае ухудшения ситуации, Украина "готова поставить под ружье" от 2 до 2,5 млн человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2022, 11:01
    Гость: секретарь украинского Совета национальной

    безопасности и обороны Алексей Данилов-----

    Украинская нация так похожа на российскую. И у всех по лондонам деньги, родственники, акции, недвижимость. Значит ли это что все это конфликты бизнеса ?

  3. 01.02.2022, 10:34
    Гость: А.В.

    У вас какая то нездоровая уверенность в том, что войну можно только выиграть. А если война будет ядерной? Кто победит. Небось ваши дети или внуки такого исхода не хотят.

  4. 01.02.2022, 10:21
    Гость: Странное дело

    Удивительно, Минск-2 выполнить невозможно, а санкции применить к России всегда пожалуйста.

  5. 01.02.2022, 10:08
    Гость: старый солдат

    Такими заявлениями, а, тем более, угрозами поставить под ружьё 2,5 млн солдат против России, ИЗМЕННИК и РЕНЕГАТ Алексей Данилов исполняющий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны недогосударства Украина, заработал своей пятой точке осиновый кол, а если повезёт, то шее верёвку...

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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