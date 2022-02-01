Премьер-министр Великобритании прибыл в Киев

Фото с сайта wikimedia.org

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не смогла посетить республику, так как ее тест на ковид оказался положительным. Как сообщает РИА Новости, Джонсон контактировал с ней, но его пресс-служба ранее заверила, что визит на Украину состоится, если ПЦР-тест главы кабмина покажет отрицательный результат.

На сайте британского премьер-министра говорится, что Джонсон отправился в Киев ввиду растущей напряженности на границе Украины с РФ. В Лондоне сообщили, что сейчас там сосредоточено свыше 100 тысяч российских солдат, а президент России Владимир Путин неоднократно «выдвигал требования ограничить право Украины на членство в НАТО и самооборону».

Как ожидается, в рамках визита британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2022, 00:12
    Гость: Большинство на то большинство.

    Чтоб нихрена не видеть. Их надо резать и стричь.как заметило
    Солнце русской поэзии.
    А видели "шотландца"
    Алекса Салмонда.?
    )))):))))
    Ещё в 1999 один абрахам похвастался-наши люди теперь во всех прав-вах.
    Сегодня 2022.

  3. 01.02.2022, 22:13
    Гость: СВАДьБА В мАЛИНОВКЕ

    У барона Врангеля всё английское! Отож придэ , тай гроши принесэ .

  4. 01.02.2022, 22:01
    Гость: ONE

    полезно вспомнить историю-премьер-министры Великобритании и Франции в 1938-39году приезжали в Чехословакию и Польшу. Приезжали с переговорами и уговорами.Чехословакия пала первой. Польша,в традиционной для этой страны манере,высказала Гитлеру своё "Фэ",понадеявшись на обещания Великобритании.Ну да,ведь это сам примьер-министр,личность,прошедшая путь от сперматозоида до премьера,она опора и защита!
    Остальное все и так прекрасно знают...
    Теперь Великий Хохланд наступает на те же грабли.Ну что же,вдруг что,холопское отребье исчезнет навсегда-и поделом!

  5. 01.02.2022, 21:59
    Гость: d

    кстати большинство не знает, но боренька вовсе не англичанин по этническому происхождению.
    его внешний вид вводит в заблуждение, он альбинос..
    так что опять соплеменники взялись решать как распоряжаться Русскими землями и людьми.

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