Премьер-министр Великобритании прибыл в Киев

20:27 1.02.2022

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не смогла посетить республику, так как ее тест на ковид оказался положительным. Как сообщает РИА Новости, Джонсон контактировал с ней, но его пресс-служба ранее заверила, что визит на Украину состоится, если ПЦР-тест главы кабмина покажет отрицательный результат.

На сайте британского премьер-министра говорится, что Джонсон отправился в Киев ввиду растущей напряженности на границе Украины с РФ. В Лондоне сообщили, что сейчас там сосредоточено свыше 100 тысяч российских солдат, а президент России Владимир Путин неоднократно «выдвигал требования ограничить право Украины на членство в НАТО и самооборону».

Как ожидается, в рамках визита британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.