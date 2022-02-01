США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву
Власти США пытаются добиться отмены визита в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару на фоне напряженности вокруг Украины, пишет РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу посетить Россию еще в декабре 2021 года. Визит Болсонару предварительно запланирован на февраль.
Однако во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Карлосом Франса госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте".
"В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена", - отмечают бразильские СМИ.
Однако пока в бразильском правительстве не видят необходимости прислушиваться к настойчивым "советам" США. Там подчеркивают, что а встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы.
Аналогичные предупреждения ранее звучали и в адрес президента Аргентины Альберто Фернандеса, который должен приехать в Россию с визитом на текущей неделе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая же наглость!
А вам никто ничего и не говорит.
против
к вам едет ещё один неадекватный клоун - Борис Джонсон.
Главное,что Украина не против этого визита.