США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву

09:35 1.02.2022

Власти США пытаются добиться отмены визита в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару на фоне напряженности вокруг Украины, пишет РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу посетить Россию еще в декабре 2021 года. Визит Болсонару предварительно запланирован на февраль.

Однако во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Карлосом Франса госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте".

"В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена", - отмечают бразильские СМИ.

Однако пока в бразильском правительстве не видят необходимости прислушиваться к настойчивым "советам" США. Там подчеркивают, что а встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы.

Аналогичные предупреждения ранее звучали и в адрес президента Аргентины Альберто Фернандеса, который должен приехать в Россию с визитом на текущей неделе.