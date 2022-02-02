США предложили России провести инспекции на базах НАТО в Польше

08:50 2.02.2022

США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В частности, Вашингтон предложил обсудить с Москвой "возможности убедиться", что многоцелевые крылатые ракеты "Томагавк" не размещены на базах НАТО в Румынии и Польши.

Однако данный шаг США предполагает, что Россия "предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах на своей территории".

Ранее зарубежные СМИ уже писали, что НАТО обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По словам польских должностных лиц, они готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки "ракетной деятельности" в Калининграде.