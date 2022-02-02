США предложили России провести инспекции на базах НАТО в Польше
США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
В частности, Вашингтон предложил обсудить с Москвой "возможности убедиться", что многоцелевые крылатые ракеты "Томагавк" не размещены на базах НАТО в Румынии и Польши.
Однако данный шаг США предполагает, что Россия "предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах на своей территории".
Ранее зарубежные СМИ уже писали, что НАТО обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По словам польских должностных лиц, они готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки "ракетной деятельности" в Калининграде.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия разместит "ненаступательные комплексы ПРО" гденибудь на Кубе или Никарагуа, тогда можно так же предложить подобные инспекции "аналогичных" баз, с условием инспекции таких же баз на территории США. Всё по-чесному. Посмотрим согласится ли пиндосня на такое.
Касаемо фашистских диктатур... Сесесер то в то время, как бы это помягше...
После Приднестровья, Абхазии, Осетии, Грузии, Украины - найдется слабоумный, который этим письменным гарантиям поверит? Письменному признанию границ Украины, например? Сковорода получилась как раз потому, что мир сыт по горло. И на этой сковороде не США.
Значит мы разрешить инспектировать на своей территории, а они на чужой, на такое может пойти только полный идиот
Ну и что дадут эти инспекции систем ПРО в Польше и Румынии ? Нам и так известно что там находится. Чтобы убедиться в том, что америкосы и их союзники противоракеты там крылатыми ракетами не заменили ? Сегодня не заменили, так завтра заменят, если есть такая техническая возможность. За всем не уследишь.