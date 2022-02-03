70% случаев ковида в мире пришлось на 10 высоковакцинированных стран

В январе 2022 года в мире было зарегистрировано 90 млн случаев ковида, что стало наибольшим значением за два года. Информационное агентство Накануне.ru провело анализ данных и выявило, что на первые 10 стран по месячному приросту пришлось почти 70% случаев от общемирового количества. Во всех этих странах уровень вакцинации оказался намного выше среднемирового.

В частности, это: США, Франция, Индия, Италия, Великобритания, Испания, Бразилия, Германия, Аргентина, Австралия. К 1 февраля в них было вакцинировано 68% - 87% населения при среднемировом уровне 61%.

При этом страны с наибольшей заболеваемостью за месяц на 1000 населения также оказались намного больше вакцинированы, чем в среднем по миру. Первая их десятка выглядит так (среднемировой уровень - 12):

Израиль - 163
Дания - 163
Андорра - 158
Франция - 140
Сан-Марино - 138
Гибралтар - 126
Сейшельские острова - 125
Португалия - 123
Словения - 119
Исландия - 118

Отмечается, что только в Словении было 60% вакцинированных, в остальных странах этот показатель составляет от 71% до 100%. Также в «почетном» списке находится Сан-Марино, которое в прошлом году часто подавалось как пример эффективности «Спутника».

В самом конце списка, упорядоченного как по абсолютной, так и по относительной заболеваемости, оказались страны Африки, где наименьшая доля вакцинированных. Как было установлено, около 80% населения там перенесли ковид, вообще не заметив этого. При этом может иметь молодость: средний возраст африканца чуть более 20 лет. Но этот же аргумент опрокидывает и необходимость ковид-вакцинации детей и молодежи.

Также отмечается, что многие эксперты, аналитики, врачи давно говорят о том, что количество выявленных случаев ковида прямо зависит от количества тестов. Как оказалось, в значительной степени это так. Анализ показал, что коэффициент корреляции равен 0,58, а детерминации - 0,33.

Говоря простым языком, изменение заболеваемости ковидом на треть объясняется изменением уровня тестирования. То есть примерно треть случаев ковида - это не реальная заболеваемость, а просто положительные тесты. Поэтому можно доказательно утверждать, что по крайней мере на треть нынешняя волна «омикрона» является волной ковидных тестов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2022, 23:21
    Гость: blog2038,.

    "70% случаев ковида в мире пришлось на 10 высоковакцинированных стран"
    ---
    Поскольку высоковакцинированные страны также являются высокотестируемыми, то ожидать другой результат глупо.
    .
    Если вы действительно хотите сделать правильное сравнение, тогда сравнивайте процент летальных исходов вызванных К-19.
    .
    Хотя это тоже не покажет правду - есть страны где такие случаи специально преумньшаются, а есть страны где такие случаи специально преувеличиваются.

  2. 03.02.2022, 22:40
    Гость: ABCD

    Ключевые фразы в статье:
    "Как было установлено, около 80% населения там перенесли ковид, вообще не заметив этого."
    "примерно треть случаев ковида - это не реальная заболеваемость, а просто положительные тесты"
    Я бы не треть назвал, а тут уже минимум о 70..80% липовых тестов.
    В разгар вирусобесия власти уже писали о том, что тесты "способны найти" ковиду даже у телеграфного столба. Сам принцип как они "находят" ковиду- это определение наличия белков вируса гриппа, а эти белки есть у каждого кто даже в детстве болел гриппом, а им болели 100% в каждой стране, то есть "ковиду" определяли по тому... что человек когда то болел простым гриппом!
    Если по проще, то обман был заложен в сами тесты. Он услужливо показывали сотни тысяч зараженных там, где этого нечего не было. Ещё в СССР писали, что сезонный вирус гриппа в каждой стране может за до от 5000 человек до 40,000 в могилу свести. Если убрать враньё тестов, убрать фактор нагнетания ковидной истерии властями, убрать искажение статистики и откровенную подтасовку фактов, когда всех участников ДТП например, записывали в жертвы коронавируса или инсультников с инфарктниками, то в сухом остатке мы получаем сезонный вирус гриппа! И никакой пандемии!
    Отчего же тогда умерло официально миллион и не официально более 2-х миллионов?? Сознательная политика властей по ограничению тяжелобольных и хронических больных к доступу медпомощи? Все больнички под ковиду переделали, когда их на страну и так была уже нехватка.

  3. 03.02.2022, 22:37
    Гость: Лидии

    Отвечает доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных
    наук Владислав Шафалинов.
    - Как вы эти оценки даете? Если вы оттестировали человека и получили ПЦР положительный, так это очень легко сделать.
    На это уже давно ответ готов был. То есть надо просто количество амплификационных циклов сделать сорок и всё — у тебя у всех пациентов будет ПЦР положительным.

    Из стать на КМ.РУ "Принудительная вакцинация — это преступление. Медики не должны бояться об этом говорить".

  4. 03.02.2022, 22:27
    Гость: Владимир

    Этого гаденыша привлекут за многие преступления. Не только за ковидобесие.

Все комментарии (24)
Выбор читателей
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Доклад ЦБ: почти треть предприятий готовится сокращать сотрудников,
Доклад ЦБ: почти треть предприятий готовится сокращать сотрудников, замедляются капинвестиции и цифровизация
Уличная попрошайка
Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес?
Избранное
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Визит патриарха Варфоломея усугубит русофобию на Украине
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
«Дагестанский прыжок» и его последствия. Часть вторая
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
Америка вырастила смертельного врага своими руками
«Ария», 24 сентября, Таинственный корабль
Не знаем, не можем, не дадим. Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от COVID-19
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки