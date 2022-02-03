70% случаев ковида в мире пришлось на 10 высоковакцинированных стран
В январе 2022 года в мире было зарегистрировано 90 млн случаев ковида, что стало наибольшим значением за два года. Информационное агентство Накануне.ru провело анализ данных и выявило, что на первые 10 стран по месячному приросту пришлось почти 70% случаев от общемирового количества. Во всех этих странах уровень вакцинации оказался намного выше среднемирового.
В частности, это: США, Франция, Индия, Италия, Великобритания, Испания, Бразилия, Германия, Аргентина, Австралия. К 1 февраля в них было вакцинировано 68% - 87% населения при среднемировом уровне 61%.
При этом страны с наибольшей заболеваемостью за месяц на 1000 населения также оказались намного больше вакцинированы, чем в среднем по миру. Первая их десятка выглядит так (среднемировой уровень - 12):
Израиль - 163
Дания - 163
Андорра - 158
Франция - 140
Сан-Марино - 138
Гибралтар - 126
Сейшельские острова - 125
Португалия - 123
Словения - 119
Исландия - 118
Отмечается, что только в Словении было 60% вакцинированных, в остальных странах этот показатель составляет от 71% до 100%. Также в «почетном» списке находится Сан-Марино, которое в прошлом году часто подавалось как пример эффективности «Спутника».
В самом конце списка, упорядоченного как по абсолютной, так и по относительной заболеваемости, оказались страны Африки, где наименьшая доля вакцинированных. Как было установлено, около 80% населения там перенесли ковид, вообще не заметив этого. При этом может иметь молодость: средний возраст африканца чуть более 20 лет. Но этот же аргумент опрокидывает и необходимость ковид-вакцинации детей и молодежи.
Также отмечается, что многие эксперты, аналитики, врачи давно говорят о том, что количество выявленных случаев ковида прямо зависит от количества тестов. Как оказалось, в значительной степени это так. Анализ показал, что коэффициент корреляции равен 0,58, а детерминации - 0,33.
Говоря простым языком, изменение заболеваемости ковидом на треть объясняется изменением уровня тестирования. То есть примерно треть случаев ковида - это не реальная заболеваемость, а просто положительные тесты. Поэтому можно доказательно утверждать, что по крайней мере на треть нынешняя волна «омикрона» является волной ковидных тестов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"70% случаев ковида в мире пришлось на 10 высоковакцинированных стран"
---
Поскольку высоковакцинированные страны также являются высокотестируемыми, то ожидать другой результат глупо.
.
Если вы действительно хотите сделать правильное сравнение, тогда сравнивайте процент летальных исходов вызванных К-19.
.
Хотя это тоже не покажет правду - есть страны где такие случаи специально преумньшаются, а есть страны где такие случаи специально преувеличиваются.
Ключевые фразы в статье:
"Как было установлено, около 80% населения там перенесли ковид, вообще не заметив этого."
"примерно треть случаев ковида - это не реальная заболеваемость, а просто положительные тесты"
Я бы не треть назвал, а тут уже минимум о 70..80% липовых тестов.
В разгар вирусобесия власти уже писали о том, что тесты "способны найти" ковиду даже у телеграфного столба. Сам принцип как они "находят" ковиду- это определение наличия белков вируса гриппа, а эти белки есть у каждого кто даже в детстве болел гриппом, а им болели 100% в каждой стране, то есть "ковиду" определяли по тому... что человек когда то болел простым гриппом!
Если по проще, то обман был заложен в сами тесты. Он услужливо показывали сотни тысяч зараженных там, где этого нечего не было. Ещё в СССР писали, что сезонный вирус гриппа в каждой стране может за до от 5000 человек до 40,000 в могилу свести. Если убрать враньё тестов, убрать фактор нагнетания ковидной истерии властями, убрать искажение статистики и откровенную подтасовку фактов, когда всех участников ДТП например, записывали в жертвы коронавируса или инсультников с инфарктниками, то в сухом остатке мы получаем сезонный вирус гриппа! И никакой пандемии!
Отчего же тогда умерло официально миллион и не официально более 2-х миллионов?? Сознательная политика властей по ограничению тяжелобольных и хронических больных к доступу медпомощи? Все больнички под ковиду переделали, когда их на страну и так была уже нехватка.
Отвечает доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных
наук Владислав Шафалинов.
- Как вы эти оценки даете? Если вы оттестировали человека и получили ПЦР положительный, так это очень легко сделать.
На это уже давно ответ готов был. То есть надо просто количество амплификационных циклов сделать сорок и всё — у тебя у всех пациентов будет ПЦР положительным.
Из стать на КМ.РУ "Принудительная вакцинация — это преступление. Медики не должны бояться об этом говорить".
Этого гаденыша привлекут за многие преступления. Не только за ковидобесие.
Второй раз объяснять не буду.