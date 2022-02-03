"70% случаев ковида в мире пришлось на 10 высоковакцинированных стран"

17:45 3.02.2022

В январе 2022 года в мире было зарегистрировано 90 млн случаев ковида, что стало наибольшим значением за два года. Информационное агентство Накануне.ru провело анализ данных и выявило, что на первые 10 стран по месячному приросту пришлось почти 70% случаев от общемирового количества. Во всех этих странах уровень вакцинации оказался намного выше среднемирового.

В частности, это: США, Франция, Индия, Италия, Великобритания, Испания, Бразилия, Германия, Аргентина, Австралия. К 1 февраля в них было вакцинировано 68% - 87% населения при среднемировом уровне 61%.

При этом страны с наибольшей заболеваемостью за месяц на 1000 населения также оказались намного больше вакцинированы, чем в среднем по миру. Первая их десятка выглядит так (среднемировой уровень - 12):

Израиль - 163

Дания - 163

Андорра - 158

Франция - 140

Сан-Марино - 138

Гибралтар - 126

Сейшельские острова - 125

Португалия - 123

Словения - 119

Исландия - 118

Отмечается, что только в Словении было 60% вакцинированных, в остальных странах этот показатель составляет от 71% до 100%. Также в «почетном» списке находится Сан-Марино, которое в прошлом году часто подавалось как пример эффективности «Спутника».

В самом конце списка, упорядоченного как по абсолютной, так и по относительной заболеваемости, оказались страны Африки, где наименьшая доля вакцинированных. Как было установлено, около 80% населения там перенесли ковид, вообще не заметив этого. При этом может иметь молодость: средний возраст африканца чуть более 20 лет. Но этот же аргумент опрокидывает и необходимость ковид-вакцинации детей и молодежи.

Также отмечается, что многие эксперты, аналитики, врачи давно говорят о том, что количество выявленных случаев ковида прямо зависит от количества тестов. Как оказалось, в значительной степени это так. Анализ показал, что коэффициент корреляции равен 0,58, а детерминации - 0,33.

Говоря простым языком, изменение заболеваемости ковидом на треть объясняется изменением уровня тестирования. То есть примерно треть случаев ковида - это не реальная заболеваемость, а просто положительные тесты. Поэтому можно доказательно утверждать, что по крайней мере на треть нынешняя волна «омикрона» является волной ковидных тестов.