США пригрозили Китаю санкциями за помощь России
Власти США пригрозили Китаю санкциями в случае, если КНР будет помогать России смягчать эффект возможных санкций западных стран. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА Новости.
По его словам, у Вашингтона есть некий "набор инструментов", которые будут задействованы в случае, если компании из КНР будут смягчать "эффект от мер США в отношении РФ в части экспортного контроля".
Речь идет о возможных санкциях, которые активно обсуждают США и их союзники в Европе в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что Россия может подготовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину.
"Мы думаем, что российские власти прибегнут ко лжи о нападении украинских военных или разведывательных сил на суверенную территорию России или на русскоязычных людей, чтобы оправдать свои действия. Мы думаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео", - в частности сказал он.
По словам Прайса, США опираются на данные разведки, в которых уверены, но не будут предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать свои источники.
"Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки. Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - резюмировал Прайс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Несколько лет назад Штаты прихлопнули Хуавей. Показав на будущее, что подобные угрозы не пустой звук. Китай будет вынужден подчиниться. Можно себе представить в каком положении окажется Россия, после введения эмбарго на поставки литографического оборудования, софта, процессоров и прочей электроники.
Так подробно знают сценарий ролика. Его что, в Голливуде заказывали?
"А если у Китая тоже окажутся свои санкционные инструменты против США?"
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У Китая на данный момент действительно есть чем надавить на Запад, но есть некоторые проблемы.
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Первая, Китай уже видит что стало с российским газом в Европе после того как РФ решила поиграться с вентилем - есть о чём задуматься.
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Вторая, рисковать собственной производственной базой и рынками сбыта ради РФ - очень сомнительно.
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Третья, слабая РФ выгодна для КНР - есть возможность прикупить или даже мирно и вежливо отжать очередной кусочек Сибири.
мировой террорист угрожает.
А если у Китая тоже окажутся свои санкционные инструменты против США? Тогда получится знаменитое "а нас за что?" Насчёт доверия - после того как госсекретарь США Пауэлл тряс пробиркой с фальшивым химоружием? Доверие? И вообще, логика у этого ублюдка исключительная - если русские этого не сделают - они всё равно виноваты потому ЧТО ОНИ ОБ ЭТОМ ДКМАЛИ. Вот как доказать что не думали - никак. А он то откуда знает о чём думали - умеет читать мысли?