США пригрозили Китаю санкциями за помощь России

10:15 4.02.2022

Власти США пригрозили Китаю санкциями в случае, если КНР будет помогать России смягчать эффект возможных санкций западных стран. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА Новости.

По его словам, у Вашингтона есть некий "набор инструментов", которые будут задействованы в случае, если компании из КНР будут смягчать "эффект от мер США в отношении РФ в части экспортного контроля".

Речь идет о возможных санкциях, которые активно обсуждают США и их союзники в Европе в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что Россия может подготовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину.

"Мы думаем, что российские власти прибегнут ко лжи о нападении украинских военных или разведывательных сил на суверенную территорию России или на русскоязычных людей, чтобы оправдать свои действия. Мы думаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео", - в частности сказал он.

По словам Прайса, США опираются на данные разведки, в которых уверены, но не будут предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать свои источники.

"Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки. Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - резюмировал Прайс.