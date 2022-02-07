Киев хочет разместить под Харьковом дивизионы американских комплексов THAAD

22:52 7.02.2022

Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD, которые включают в себя радиолокационные средства, позволяющие «заглянуть» вглубь территории России на расстояние до 1000 километров.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», - заявил ТАСС дипломатический источник.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) представляет собой противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В нем используется так называемая концепция «кинетического перехвата» - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части (БЧ) нет.

Предположительно, что THAAD более эффективен против устаревших баллистических ракет (типа Р-17), чем ЗРК «Patriot» вариантов PAC-1 и PAC-2 (осколочная часть которых на практике с трудом сбивала «Скад»).

Стоимость одного комплекса без РЛС по разным источникам составляет от $2,3 млрд до $3 млрд. Стоимость РЛС AN/TPY-2 - около 574 млн долларов.