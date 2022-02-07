Киев хочет разместить под Харьковом дивизионы американских комплексов THAAD

Пусковая установка THAAD

Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD, которые включают в себя радиолокационные средства, позволяющие «заглянуть» вглубь территории России на расстояние до 1000 километров.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», - заявил ТАСС дипломатический источник.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) представляет собой противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В нем используется так называемая концепция «кинетического перехвата» - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части (БЧ) нет.

Предположительно, что THAAD более эффективен против устаревших баллистических ракет (типа Р-17), чем ЗРК «Patriot» вариантов PAC-1 и PAC-2 (осколочная часть которых на практике с трудом сбивала «Скад»).

Стоимость одного комплекса без РЛС по разным источникам составляет от $2,3 млрд до $3 млрд. Стоимость РЛС AN/TPY-2 - около 574 млн долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 08:31
    Гость: stalker

    Такое размещение и было предметом обеспокоенности России в отношении стран НАТО и США. И если они на такое пойдут, то тут никаких разговоров об оборонительном характера подобного рода вооружений речи уже быть не может, т.к. это создает угрозу самой возможности ответного удара России в случае агрессии НАТО. А раз так, то как раз вот тут то военное противостояние и станет возможным и реальным.

  3. 08.02.2022, 08:04
    Гость: Влад

    С 2014 г. Кремль, конечно, профукал Украину, но комплексы ПРО там не разместят.
    Украина - не соен НАТО. И не будет им до устранения территориальных споров.

  4. 08.02.2022, 07:22
    Гость: Время Ч.

    Про Желтый камень всего лишь теоретические прогнозы и не более, ну любят у нас многие ученые строить из себя провидцев.

  5. 08.02.2022, 07:11
    Гость: фома

    Как только американцы с помощью "Российских" партнеров полностью установят "демократию " на Окраине, партнеры дружно повторят эти телодвижении на территории Белоруссии. После "демократизации" Белоруссии партнеры окончательно поделят просторы России, а средняя Азия сама себя демократизирует аналогично Афганистану. И наступит на территории бывшего СССР рай для человекоподобных.

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