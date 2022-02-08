Журналисты назвали причину отмены встречи Зеленского и главы МИД ФРГ

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что инициатором отмены встречи был Киев, так как министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток 2" если Россия "вторгнется" на Украину.

Кроме того, встреча была отменена из-за "отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно".

"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут - посмотрите на бывшего канцлера Шредера", - заявил собеседник телеканала.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся со своим первым визитом в США, заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает. "Она в Киеве. Я послал ее туда. Она отправится на линию фронта, оценит ситуацию", - подчеркнул он.

Шольц также сказал, что Германия работает с союзниками США, НАТО и ЕС над укреплением конкретных шагов, которые они предпримут совместно в случае "российского вторжения".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.02.2022, 14:30
    Гость: Да безболезненно

    в обмен на все миллиарды вложенные за рубежом и на весь товарооборот. Китай тут не выручит.

  5. 08.02.2022, 13:52
    Гость: Лондонские

    будут валить Франко-Германский рейх, используя против него Польшу и Украину. В благополучные времена ничего бы из этого не вышло, но сейчас, кто знает.

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