Зеленский ответил на фразу Путина «терпи, моя красавица»

20:22 8.02.2022

Украина действительно красавица и проявляет терпение, что является признаком мудрости, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя слова президента России Владимира Путина «ну нравится не нравится — терпи, моя красавица», сказанные в контексте нежелания украинского руководства соблюдать минские договоренности.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны», — приводят слова Зеленского «Ведомости».

Что до слова «моя», то это «небольшой перебор», продолжил Зеленский. Он выразил мнение, что Украина ведет себя очень достойно, так как не отвечает на «провокации» и защищает собственную территорию.

Вчера в Москве состоялась встреча Путина с Макроном. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, в том числе минские соглашения. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский президент напомнил, что Зеленский ранее сказал, что ему не нравится ни один из пунктов указанных в соглашениях мер.

«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин.