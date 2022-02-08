Зеленский ответил на фразу Путина «терпи, моя красавица»

Украина действительно красавица и проявляет терпение, что является признаком мудрости, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя слова президента России Владимира Путина «ну нравится не нравится — терпи, моя красавица», сказанные в контексте нежелания украинского руководства соблюдать минские договоренности.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны», — приводят слова Зеленского «Ведомости».

Что до слова «моя», то это «небольшой перебор», продолжил Зеленский. Он выразил мнение, что Украина ведет себя очень достойно, так как не отвечает на «провокации» и защищает собственную территорию.

Вчера в Москве состоялась встреча Путина с Макроном. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, в том числе минские соглашения. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский президент напомнил, что Зеленский ранее сказал, что ему не нравится ни один из пунктов указанных в соглашениях мер.

«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2022, 00:16
    Гость: ONE

    "красавицу" имеют и будут иметь-нравится ей это или нет.
    а "обещать не значит жениться" он не хочет прокомментировать?

  5. 08.02.2022, 22:40
    Гость: майк

    Здорово, что начали показывать выступление президента Украины. Не помирятся-хоть посмеемся

Все комментарии (13)
Выбор читателей
«Контроль, контроль, контроль»: Калягин выступил против мер по контролю над кул
«Дожили! Мы же это все проходили»: Калягин выступил против мер по контролю над культурой
© KM.RU, Петр Чайников
«Мифы о России вредят самому Западу. Разбираем громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ»
Ученики Геббельса: как американцы «создают российскую агрессию»
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Избранное
«Перед антисоветчиками всегда стояла одна задача – максимально принизить достижения СССР, а лучше и вовсе их замолчать»
Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности
Александр Клячин хочет спрятать концы в воду. Зачем он сам себя банкротит?
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Кинопремьера «Эвакуация»: как американцы переживали ковидный локдаун
Карта офисной власти: определяем друзей и недругов
Чиж «50 лучших песен» (mp3-диск)
«Кирпичи», 15 октября, «ГлавКлуб»
Солистка «Мельницы» призвала поддержать отечественного производителя на «сказочном» концерте
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО