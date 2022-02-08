Путин о выполнении соглашений:«Нравится не нравится — терпи, моя красавица»

10:43 8.02.2022

Урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения минских соглашений, даже если власти Украины не устраивают эти договоренности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Москве.

Президент России отметил, что власти Украины неоднократно выступали против выполнения минских соглашений и даже говорили, что их соблюдение может привести к развалу страны, пишет РБК. Кроме того, напомнил Путин, украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений.

«Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин.

Кроме этого российский лидер указал, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса, хотя это прямо прописано в пунктах минских соглашений.