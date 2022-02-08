Путин о выполнении соглашений:«Нравится не нравится — терпи, моя красавица»

Урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения минских соглашений, даже если власти Украины не устраивают эти договоренности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Москве. 

Президент России отметил, что власти Украины неоднократно выступали против выполнения минских соглашений и даже говорили, что их соблюдение может привести к развалу страны, пишет РБК. Кроме того, напомнил Путин, украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений.

«Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин.

Кроме этого российский лидер указал, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса, хотя это прямо прописано в пунктах минских соглашений.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 18:57
    Гость: в России нацики

    Без всяких факельных шествий успешно людей уничтожают.
    Вакцинациями, оптимизациями и прочими "реформами", которые спускает тот же госдеп. В т.ч. и "пенсеонной реформой", которую Путин обещал не допустить.
    И "Нравится не нравится - терпи, моя красавица" он первым делом на России обкатал.

  5. 08.02.2022, 18:37
    Гость: а в Чечне никааого фашизма нет

    Рамзан уже обьяснил неверным, что там газават обьявлен! Призывы отрезать головы есть, но вовсе не по национальному признаку, а по религиозному!
    Если кто-то не знает значение слова "газават", за который Рамзан БЛАГОДАРИЛ СВОИХ НУКЕРОВ на прошлой неделе - смотрите в словарях...

Все комментарии (68)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
«Мифы о России вредят самому Западу. Разбираем громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ»
Новая ячейка общества: уже индивид, а не семья
Михаил Делягин. Новая ячейка общества: уже индивид, а не семья
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Этих не жалко: американское СМИ назвало имена попавших под санкции российских олигархов-лондонградцев
Ученики Геббельса: как американцы «создают российскую агрессию»
Избранное
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
22 совета для избавления от бессоницы
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
Россия и Белоруссия все-таки превращаются в единое государство?
«Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?»
«Весь город возмущается»: волгоградца убили из-за ссоры в родительском чате
Иван Грозный. Краткая биография. Важные вехи жизни
«Пикник» перевернул устоявшиеся представления о себе
Домашние маски для волос и кожи