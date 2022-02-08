Путин о выполнении соглашений:«Нравится не нравится — терпи, моя красавица»
Урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения минских соглашений, даже если власти Украины не устраивают эти договоренности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Москве.
Президент России отметил, что власти Украины неоднократно выступали против выполнения минских соглашений и даже говорили, что их соблюдение может привести к развалу страны, пишет РБК. Кроме того, напомнил Путин, украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений.
«Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил Путин.
Кроме этого российский лидер указал, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса, хотя это прямо прописано в пунктах минских соглашений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Без всяких факельных шествий успешно людей уничтожают.
Вакцинациями, оптимизациями и прочими "реформами", которые спускает тот же госдеп. В т.ч. и "пенсеонной реформой", которую Путин обещал не допустить.
И "Нравится не нравится - терпи, моя красавица" он первым делом на России обкатал.
Пробуй еще пару месецев помощи от штатов и пробуй.
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