Япония заявила о готовности поставлять газ в Европу в случае перебоев

09:45 9.02.2022

Правительство Японии приняло решение о перенаправлении части закупаемого ею сжиженного природного газа в Европу, если украинский кризис приведет к перебоям в поставках из России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что данное решение было принято после получения соответствующей просьбы от США. Ранее администрация Белого дома, опасаясь сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, обратилась к крупнейшим покупателям газа и попросила их сократить закупки, чтобы газ можно было перенаправить в Европу.

Кроме того администрация Байдена обратилась к производителям газа, с просьбой увеличить производство в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

На данный момент Япония еще не определилась с объемом и возможными сроками поставок. Также сейчас нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из запасов, либо отправит в ЕС часть СПГ, предназначенного для нее по контракту.

В свою очередь, в Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, и напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.