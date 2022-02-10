Экс-боевики ИГ* покидают Сирию по поддельным паспортам

Бывшие боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) покидают Сирию по поддельным паспортам, направляясь в Канаду и страны Евросоюза. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлев, пишет РИА Новости.

"Используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками, указанные лица выезжают в Соединенные Штаты Америки, Канаду и страны Евросоюза", — сказал Журавлев, добавив, что речь идет о боевиках, амнистированных при поддержке США. Ранее они находились "в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья".

Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов в Сирии.

В конце января члены ИГ напали на тюрьму в сирийской провинции Хасака и попытались освободить содержащихся там боевиков. У входа в учреждение взорвались две машины, начиненные взрывчаткой, затем между напавшими и охраной завязалась перестрелка. В распространенном курдами заявлении (контролируют провинцию Хасака) говорилось, что попытку побега удалось предотвратить.

8 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что американские спецслужбы планируют ориентировать «спящих» экстремистов в Дамаске и Латакии на акции против местных силовиков, а также российских и иранских военнослужащих. В ведомстве заявили, что таким образом США хотят дестабилизировать обстановку в Сирии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.02.2022, 13:09
    Гость: Во как

    так их же всех , как утверждал зомби ящик, уничтожили-убили-закопали и надпись написали, а они живее всех живых. Вот какие чудеса делают деньги!

  3. 10.02.2022, 12:42
    Гость: Шило

    А с чем они по вашему должны смыться!? Поверь, у них и КюрКод есть с вакцинацией Спутником V, и второй документ, билет с московского трамвая.

  5. 10.02.2022, 10:46
    Гость: Таков расклад.

    В Сирии правит Асад. помагает ему Россия. Так что паспорт может сделать Асад и Россия . Третей стороны нет.

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© KM.RU, Петр Чайников
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