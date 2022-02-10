Экс-боевики ИГ* покидают Сирию по поддельным паспортам

09:20 10.02.2022

Бывшие боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) покидают Сирию по поддельным паспортам, направляясь в Канаду и страны Евросоюза. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлев, пишет РИА Новости.

"Используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками, указанные лица выезжают в Соединенные Штаты Америки, Канаду и страны Евросоюза", — сказал Журавлев, добавив, что речь идет о боевиках, амнистированных при поддержке США. Ранее они находились "в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья".

Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов в Сирии.

В конце января члены ИГ напали на тюрьму в сирийской провинции Хасака и попытались освободить содержащихся там боевиков. У входа в учреждение взорвались две машины, начиненные взрывчаткой, затем между напавшими и охраной завязалась перестрелка. В распространенном курдами заявлении (контролируют провинцию Хасака) говорилось, что попытку побега удалось предотвратить.

8 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что американские спецслужбы планируют ориентировать «спящих» экстремистов в Дамаске и Латакии на акции против местных силовиков, а также российских и иранских военнослужащих. В ведомстве заявили, что таким образом США хотят дестабилизировать обстановку в Сирии.