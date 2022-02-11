Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну, сообщает "Интерфакс".

"Американские граждане должны уехать сейчас", - заявил он, подчеркнув, что в ситуации вокруг Украины США "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".

"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - добавил Байден. При этом он отметил, что Вашингтон не будет направлять на Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".

Ранее госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся на Украине, немедленно уехать.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения госдепа.

США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо на Украине", отметили в госдепе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 10:17
    Гость: Ну

    а куда сейчас можно убежать с "подводной лодки". Луна и Марс непригодны для переждать. Так что те, кто выживет будут завидовать тем кто не выживет. Бежать глупо. Психушки упустили время, не поместили вовремя в свои палаты особо буйных , да и "Аннушка уже разлила масло на трамвайные рельсы".

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