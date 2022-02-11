Пушилин допустил, что РФ защитит население Донбасса в случае агрессии Киева
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил возможность того, что Россия придет на помощь республикам Донбасса, если Украина развяжет против них полномасштабную агрессию.
«Есть ситуация на линии соприкосновения - она накалена до предела. Сейчас мы смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление, начинает использовать все оружие, которое у нее было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться, якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса. <...> Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», - цитирует его слова ТАСС.
Также он заявил, что ДНР считает Украину террористическим государством и будет просить о признании этого на международном уровне.
При этом он подчеркнул, что в текущей ситуации «двойных стандартов» обращаться с таким предложением можно только к России, так как на Украине ситуацию контролируют националисты и сейчас с ней договориться о мире нельзя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Невозможно быть террористом населению на своей земле
Зачем вводить войска?
Можно просто осуществить огневую поддержку со своей территории - нет штабов, нет и наступления
Пятнадцатилетняя русско-польская война за Украину истощила государственную казну. Друг царя окольничий Ф. Ртищев предложил поднять ценность ходивших в стране монет. Он предложил чеканить медные деньги одинаковой формы и величины с серебряными и вводить их в оборот по одной цене с ними. Поначалу это принесло значительную выгоду казне, но все закончилось Медным бунтом 1662 года. В восстании как в капле воды отразилось основное противоречие московской политической жизни - правильная идея, которая несла благополучие и процветание государству и народу, с помощью ближнего окружения правителя и бюрократии быстро превращалась в свой антипод.
Власти выпустили большое количество медных монет. Их вполне хватало, но отвечавший за реформу боярин и тесть царя И. Милославский не смог не украсть. Он из своей и украденной меди еще начеканил монет и началось их обесценивание. За взятки он позволял чеканить монеты и другим видным желающим. Медными монетами завалили страну и они не стали стоит ничего. Ни о каком равноценном их обмене на серебро не могло быть и речи. В царстве начался финансовый хаос и быстрая инфляция. Толпы москвичей в июле 1662 года пошли в царскую резиденцию Коломенское с требованием унять бояр. Милославского - тестя царь, конечно, не тронул, но медные деньги пришлось отменить. Генеральная репетиция бунта Степана Разина была проведена.
Есть такая штука:"Северный ветер"
Так вроде Путин сказал ,что ЛДНР это Украина и не признал независимость ЛДНР. Так за кого пойдут гибнуть русские солдаты,за Пушилина?