Пушилин допустил, что РФ защитит население Донбасса в случае агрессии Киева

15:00 11.02.2022

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил возможность того, что Россия придет на помощь республикам Донбасса, если Украина развяжет против них полномасштабную агрессию.

«Есть ситуация на линии соприкосновения - она накалена до предела. Сейчас мы смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление, начинает использовать все оружие, которое у нее было, и плюс то оружие, которое завозилось на территорию Украины и продолжает завозиться, якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса. <...> Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», - цитирует его слова ТАСС.

Также он заявил, что ДНР считает Украину террористическим государством и будет просить о признании этого на международном уровне.

При этом он подчеркнул, что в текущей ситуации «двойных стандартов» обращаться с таким предложением можно только к России, так как на Украине ситуацию контролируют националисты и сейчас с ней договориться о мире нельзя.