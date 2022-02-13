16:30 13.02.2022

Власти польских регионов готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины. Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Ясно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них - действия воевод (глав регионов - прим. ред.), связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища", - цитирует его сообщение ТАСС.

О вероятном наплыве беженцев из Украины в эфире "Польского радио" заявил и глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Конечно, эти варианты берутся во внимание нашими властями. Президент консультируется по этим вопросам с правительством, кабмин готовит связанные с этим действия. Такой вариант массового наплыва [беженцев] мы должны принимать во внимание", — приводит его слова Газета.RU.

Павел Солох напомнил, что на территории Польши постоянно находятся как минимум миллион граждан Украины, поэтому логично предположить, что беженцы с Украины будут искать контакты среди украинской диаспоры. В связи с этим власти Польши должны предпринять "специальные усилия" и быть готовыми к такому варианту, отметил Солох.