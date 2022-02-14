Зеленский призвал уехавших бизнесменов и политиков вернуться за сутки

20:43 14.02.2022

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые уехали из страны, вернуться в ближайшие 24 часа.

«Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну», — заявил украинский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве.

В противном случае, подчеркнул Владимир Зеленский, «всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы». «И, поверьте мне, мы точно их сделаем», — пообещал глава государства, не вдаваясь в детали.

Речь идет о важном моменте, «моменте единства нашей страны», пояснил Зеленский. Иначе, по словам украинского президента, «нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы». «Поверьте мне, — добавил он, — мы точно их сделаем».