Зеленский призвал уехавших бизнесменов и политиков вернуться за сутки
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые уехали из страны, вернуться в ближайшие 24 часа.
«Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну», — заявил украинский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве.
В противном случае, подчеркнул Владимир Зеленский, «всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы». «И, поверьте мне, мы точно их сделаем», — пообещал глава государства, не вдаваясь в детали.
Речь идет о важном моменте, «моменте единства нашей страны», пояснил Зеленский. Иначе, по словам украинского президента, «нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы». «Поверьте мне, — добавил он, — мы точно их сделаем».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да.. Старый маразматик из Вашингтона 16 февраля объявил войну и солдаты видимо разбежались.. Но Зеленский напрасно тешит себя иллюзиями, из этого отребья - даже если и вернутся - авангардный полк вряд ли получится.
Вернись, я все прощу: упреки, подозренья,
Мучительную боль невыплаканных слез,
Укор речей твоих, безумные мученья,
Позор и стыд твоих угроз.
и петь на балконах щенявмерлу ?
А зачем им возвращаться? - Пусть крысы, которые в своем воображении решили, что кораюль тонет, пусть бегут, и бегут навсегда. Нам, украинцам, они не нужны.
Фракция ОПЗЖ в В.Раде свалила почти полным составом. Их было легко отследить - у многих свои джеты.