Премьер Канады обвинил дальнобойщиков в получении денег из-за рубежа

21:10 18.02.2022

Более половины финансовой помощи, которую протестующие в Канаде дальнобойщики получают в рамках краудфандинговых кампаний, поступают из США. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время дебатов в парламенте.

«Эти незаконные блокады активно подпитываются лицами из США и других стран мира», — приводит его слова Lenta.ru.

Трюдо также добавил, что выступает против применения силы к манифестантам, но «решение должна принимать полиция». Сам премьер обвинил протестующих в незаконной и опасной активности и призвал покинуть улицы городов страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Канады начали замораживать банковские счета участников манифестаций. Сколько счетов было заморожено, не уточняется.

Протестное движение сформировалось после того, как в силу вступили ограничения против COVID-19, согласно которым каждый гражданин Канады без медотвода обязан вакцинироваться. Временное исключение сделали для дальнобойщиков, но уже с 15 января их тоже обязали предъявлять справку о полной вакцинации или две недели находиться в карантине по возвращении из заграничного рейса.