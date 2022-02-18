Премьер Канады обвинил дальнобойщиков в получении денег из-за рубежа
Более половины финансовой помощи, которую протестующие в Канаде дальнобойщики получают в рамках краудфандинговых кампаний, поступают из США. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время дебатов в парламенте.
«Эти незаконные блокады активно подпитываются лицами из США и других стран мира», — приводит его слова Lenta.ru.
Трюдо также добавил, что выступает против применения силы к манифестантам, но «решение должна принимать полиция». Сам премьер обвинил протестующих в незаконной и опасной активности и призвал покинуть улицы городов страны.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Канады начали замораживать банковские счета участников манифестаций. Сколько счетов было заморожено, не уточняется.
Протестное движение сформировалось после того, как в силу вступили ограничения против COVID-19, согласно которым каждый гражданин Канады без медотвода обязан вакцинироваться. Временное исключение сделали для дальнобойщиков, но уже с 15 января их тоже обязали предъявлять справку о полной вакцинации или две недели находиться в карантине по возвращении из заграничного рейса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Последняя попытка отправить трю на погост была в 2021,около его дома.
Ну,ещё не вечер.
Батальон армейцев и пара танков/бтр решили б исход дела. Танки -лучше,асфальт починят,не проблема. Полчаса,и все. Новый премьер.
Или временный до перевыборов.
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Пиплы в толпе и на форумах,наконец,вспомнили об армии. Наконец спрашивают-где армия?
Наверное,смотрит олимпиаду.
Ну вот и в Канаде Ротенберги введут нечто вроче системы "Платон" .А сын Ротенберга станет героем Канады.И то,что якобы всё упирается в "Корону",то это всё фиговый листок перспективного гешефта .И это очевидно.
В Парламенте ни одного китайца,зато индус с его ндп сидит,в лотосе. Пролиберал. И министр обороны-индуска,:))))
Я давно говорил- непечатная мамаша этого непечатного юноши согрешила с индусским абезьяном.
Но,ессно,и Бандеровцы портят воздух, именно Антихристя Фриланд блокирует персон.счета. как же без бандеровцев? Никак с.
Полиция Оттавы отказалась давить сограждан,так что эти все-привезеные из окрестных мест. Сегодня и второй главный полисмен Отт.ушел.
В данный момент бравые держиморды из привезенных крутят руки оттавским пенсионеркам.
Похоже,пытаются провести вотум недоверия к Тр.
Но надо быстрее,тк.не гарантия что какойнибудь тракер наконец не вытащит ствол ,и начнется.
Ваше увлечение цветничками позволит Вам финансировать перевороты у всех "партнёров по коалиции".